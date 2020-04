A vodka és a szauna nem jött be, és a nézők is elfogytak

Továbbra is nézők előtt megy a helyi futballbajnokság. Lukasenko elnök szerint amúgy sem kell pánikolni a koronavírus miatt.

Két hete még lehetett meccsre járni, most már pénzbüntetéssel sújthatják és őrizetbe vehetik az önelkülönítést megsértőket.

Áprilisra szinte teljesen megállt a sportélet, és a világ futballbajnokságai között is csak elvétve találni olyat, ahol mérkőzéseket rendeznek. A helyzetet jelzi, hogy a totó 15. heti fogadási ajánlatában nicaraguai, tádzsik és fehérorosz bajnoki fordulók szerepelnek.

Európában Fehéroroszország maradt az egyetlen olyan ország, ahol még első osztályú mérkőzések zajlanak, igaz, ott is sokat változott a helyzet az utóbbi időben. Néhány fordulóval ezelőtt még ezrek jártak a meccsekre, ez mostanra néhány száz főre apadt, viszont bevételi forrásai így is vannak a ligának. Szokatlan megoldásokhoz nyúltak a szokatlan időkben.

Miért nem állt még le a fehérorosz labdarúgó-bajnokság?

Mit gondolnak a játékosok és edzők a kialakult helyzetről?

Ki lehet a legnagyobb nyertese ennek? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Vodka, kézmosás, szauna és foci

Fehéroroszországban az első koronavírusos esetet február 28-án jelentették be, miután egy iráni tanuló tesztje pozitív lett. Március 16-án már legalább 36 fertőzöttről tudtak az ország különböző régióban, ám az országot már 26 éve vezető egykori tsz-elnök, Alekszandr Lukasenko még tőle is szokatlan kijelentést tett. A vírus jelentette veszélyt elbagatellizálta, ami ellen szerinte a legjobb védekezés,

ha az emberek inkább kimennek a földekre szántani és traktort vezetni.

A fertőzöttek száma folyamatosan növekedett, de Lukasenko még ekkor is arról beszélt egy hokimeccs után, hogy a sport a legjobb orvosság a vírus ellen, és az emberek gyakran mossanak kezet alkohollal, és mértéktartó vodkázás mellett szaunázzanak sokat.

Ezután kérdés sem volt, hogy a tavaszi-őszi rendszerű fehérorosz labdarúgó-bajnokság 2020-as szezonja a terveknek megfelelően, március 19-én el fog kezdődni, annak ellenére, hogy Európa többi országában – egy hét késéssel Magyarországon is – éppen leállították a bajnokságokat.

A fehérorosz labdarúgó-szövetség elnöke, Vlagyimir Bazanov közölte, hogy az országban ekkor még csak 51 koronavírusos esetet regisztráltak, ezért nem volt okuk elhalasztani a szezonkezdetet. Sőt, még zárt kaput sem rendeltek el, így a nyitóforduló nyolc meccsére több mint tízezer szurkoló ment ki. Ez már csak azért is volt kockázatos, mert egyesek szerint a február 19-én, több tízezer néző előtt lejátszott Atalanta–Valencia Bajnokok Ligája-mérkőzés komoly szerepet játszhatott abban, hogy néhány héttel később a bergamói kórházban háborús állapotok alakultak ki a járvány miatt.

Az ellen nem véd

A fehérorosz szurkolóknak eleinte hálásak voltak, hogy egy egyszerű lázmérés után összegyűltek stadionokban, és a drukkereknek akkor még maszkot sem kellett hordaniuk. A Sahtar Szoligorszkot 1-0-ra legyőző Torpedo Zogyino edzője, Jurij Puntusz megköszönte a szurkolóknak a jelenlétet, és bátornak nevezte őket.

A stadionokban ugyan megvolt a kockázat, viszont a nemzetközi figyelem egyre nagyobb lett közben. A legismertebb fehérorosz labdarúgó, a tavaly visszavonult Alekszandr Hleb a The Sunnak úgy nyilatkozott, hogy soha korábban nem volt ekkora az érdeklődés a fehérorosz bajnokság iránt, azt azonban helyes döntésnek vélte, hogy a Bajnokok Ligáját és az Európa Ligát is felfüggesztették. „De Fehéroroszországban ez senkit nem érdekel, ami hihetetlen. Lehet, hogy egy-két hét múlva mi is leállunk, az elnökünk talán arra vár, hogy mi lesz a vírussal. Mindenki tudja, hogy mi történt Olaszországban és Spanyolországban, ami nem annyira biztató” – mondta Hleb.

A futballisták között akadt, aki ennél keményebb szavakat használt. Az Ural Jekatyerinburgban légióskodó fehérorosz futballista, Nikolaj Zolotov élesen bírálta országa vezetését, és a jelenlegi helyzetet egyenesen az 1986-os csernobili atomkatasztrófához hasonlította a Tribuna oldalnak adott nyilatkozatában:

Senki sem tudja, hányan betegedtek meg, hol vannak és hogyan kezelik őket. Lehet, hogy 34 év alatt semmi sem változott?

A Ruk Breszt brazil védője, Joao William is a kétségeinek adott hangot:. „Remélem, felfüggesztik a bajnokságot. Kissé félek. A mérkőzések alatt nem aggódom, de a lefújás után kétségeim támadnak: lehet, hogy ma fertőződtem meg?” – mondta William a BBC összefoglaló cikke szerint.

A fehérorosz liga mindenesetre igyekezett kihasználni a lehetőséget, és legalább tíz ország sportcsatornájával állapodott meg a közvetítési jogokról, így most Ukrajnától kezdve, Oroszországon és Izraelen át Indiáig több százmillió előfizetőhöz jutnak el a fehérorosz bajnokság mérkőzései.

A stadionokban viszont közben megváltozott a helyzet, mert drasztikusan esni kezdett a a mérkőzések nézőszáma. Ez valószínűleg azért történt, mert az országban is egyre több hír jelent meg a járvány terjedéséről. A sajtó március 31-én számolt be az első halálesetről, egy ismert 75 éves vityebszki színész, Viktar Daskevics volt az áldozat, akinek a halálhírét később az egészségügyi minisztérium is megerősítette. Keddig 3281 fertőzöttet regisztráltak az országban, és közülük 33-an vesztették életüket.

Mindezek ellenére továbbra sincs szándék a sportligák felfüggesztésére, a futball mellett a jégkorong- és a kézilabda-bajnokságok is zavartalanul folytatódtak márciusban és áprilisban.

Úgy tűnik, a bajnokságok szervezőinek most már nem is kell azzal vesződniük, hogy esetleg zárt kapussá nyilvánítsák a mérkőzéseket, mivel az emberek maguk gondoskodnak arról, hogy ne legyenek nézők a stadionokban.

A szurkolók maguk kezdtek bojkottba

Április 8-án a Dinamo Breszt a Sahtar Szoligorszkkal játszott kupameccset, ahol a breszti klub legalább harminc, különböző mezbe öltöztetett próbababát helyezett ki a lelátón olyan szurkolók arcképével, akik online vásároltak jegyet a meccsre, írta a Guardian.

„Ezzel az ötlettel próbáltuk megoldani a helyzetet, mert az üres székeket nem akartuk eltakarni. A virtuális szurkolók így láthatják magukat a tévés meccseken” – mondta Vlagyimir Macsulszkij, a klub főtitkára. Ezeket a virtuális jegyeket 9000 forintnak megfelelő 70 fehérorosz rubelért árultak, ami egyébként ötször drágább, mint a normál belépők ára. Érdeklődő azonban így is volt, több országból is vásároltak ilyen jegyeket.

Pénteken a FK Nyeman és az FK Belsina 1-1-es döntetlenjével kezdődött a bajnokság 4. fordulója, ezen Nyeman Gegam Kadimjan szép szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, de az újonc Belsina Leonyid Kovel góljával egyenlített. A Nyeman hazai mérkőzéseinek átlagos nézőszáma az előző idényben 1500 volt, ezt a találkozót viszont 253 néző látta a helyszínen a hivatalos számok alapján.

Az érdektelenség nem volt véletlen, a hazai szurkolók ugyanis arra buzdítottak mindenkit, hogy maradjon otthon. „Maradj otthon, csökkentsd a vírus terjedésének kockázatát, és védd magad és a szeretteidet" – áll a Nyeman-szurkolók közleményében. A hazai játékosok is egyetértettek ezzel, amit úgy fejeztek ki, hogy a kezdés előtt megtapsolták az üres lelátókat, írta a Reuters.

Naná, hogy ez komoly probléma, hiszen a labdarúgás a nézőkről szól, és amikor egy ilyen szép, viszont félig üres stadionban kell játszanunk, az nem szerencsés

– mondta a Belsina edzője, Eduard Gradobojev.

A tizenhat fehérorosz élvonalbeli csapatból tíznek a drukkerei már bojkottálják a mérkőzések látogatását a járvány miatt. Így voltak ezzel szombaton a második helyen hat ponttal álló FK Szluck és a szintén hatpontos FK Vityebszk szurkolói is, akik még annyian sem voltak, mint a Nyeman és a Belsina meccsén.

A közvetítésen jól látszott, hogy a két kispadon jelentősen nagyobb volt a népsűrűség, mint a mobil szektorokban, ahol még ötvenen sem ültek összesen, de a szemközti lelátón sem lehettek sokkal többen, így csak jó indulattal lehetne tömegrendezvénynek nevezni ezt a mérkőzést.

De milyenek a meccsek?

Az FK Szluck–FK Vityebszk mérkőzésen is látni lehetett, hogy a fehérorosz bajnokságban is viszonylag sok a légiós. A három brazil futballistával felálló Vityebszk kezdett jobban, és a 63. percig vezettek is a fiatal moldáv Ion Nicolaescu góljával, de a Szluck Burkina Fasó-i védője egy kapu elé ívelt szabadrúgás után a kapuba lőtt, beállítva a végeredményt.

A meccsen nem sok futballra emlékeztető dolgot, ám annál több és intenzívebb futómennyiséget láthattak a nézők.

Alighogy Szluckban lefújták a találkozó, a zogyinói Torpedo-stadionban már kezdődött is a következő. A debreceni szurkolók minden bizonnyal jól emlékeznek a Torpedo Zogyino csapatára, amelyik 2016-ban kettős győzelemmel búcsúztatta a Lokit az Európa Liga második selejtezőköréből. A Torpedo azóta sem járt európai kupában, viszont stabil helye van a bajnokság felsőházában, sorozatban három 5. hely után 2019-ben a 6. helyen végeztek. Az ellenfelük az Energetik-BGU Minszk, a Belorusz Állami Egyetem csapata volt, amely a szezont a BATE Boriszov 3-1-es legyőzésével kezdte, és három meccs után 9 ponttal vezette a bajnokságot.

Mint minden fehérorosz bajnoki, ez is a himnusszal kezdődött, majd a játékosok köszöntötték a fő tribünön lévő szurkolókat. A másik oldalra nem kellett kiinteniük, mert ott senki sem volt. Az Energetik eddigi jó formájából semmi sem látszott a meccsen. A BATE ellen duplázó, majd az FC Minszk ellen is betaláló üzbég szélsőjüket, Jasurbek Yakhshiboevet teljesen kivették a játékból, így leginkább csak a 195 centis kameruni csatár, Junior Atemengue fejére próbálták ívelni a labdákat, kevés sikerrel. A jól védekező Torpedo a második félidőben kétszer is betalált, előbb a csapatkapitány, Andrej Hacsaturján szerzett gólt egy gyors ellentámadás végén, majd a brazil Gabriel Ramos egy bombagóllal döntötte el a mérkőzést.

A fehérorosz fociról alighanem a BATE Boriszov jut elsőként a legtöbb ember eszébe. A belarusz kirakatcsapat 2006 és 2018 között sorra nyerte a bajnoki címeket, kilenc alkalommal szerepeltek európai kupa csoportkörében, nem egyszer magyar csapatokkal is találkoztak, és kivétel nélkül mindig ők örülhettek a végén.

Tavaly viszont a Dinamo Breszt megtörte a hazai dominanciájukat, és a mostani szezont sem kezdték túl fényesen. Az Energetik BGU után a Szlavia Mozirtól is kikaptak, a Ruk Bresztet pedig csak 1-0-ra tudták legyőzni, így az FC Minszk ellen volt min javítaniuk vasárnap. Ezt meg is tették, már egy félidő után 2-0-ra vezettek, de a védelmük közel sem állt stabil lábakon, csak a minszkieknek köszönhetik, hogy nem kaptak gólt. A 62. percben a fehérorosz válogatott Pavel Nekhaychik közvetlenül szögletből csavarta be a BATE harmadik gólját, ezzel el is dőlt a meccs.

A válogatott lehet a nagy nyertes

Az egyik feltételezés szerint még azért sem függesztették fel a fehérorosz bajnokságot, mert a válogatott gerincét adót BATE-, Dinamo Breszt- és Sahtar Szoligorszk-játékosok így formában maradhatnak a grúzok elleni Európa-bajnoki pótselejtező előtt, aminek egyelőre ismeretlen az új időpontja.

A fehérorosz válogatott talán soha vissza nem térő lehetőséget kapott azzal, hogy Grúzia és az Észak-Macedónia–Koszovó párharc továbbjutójának legyőzése esetén, a Nemzetek Ligája-playoffon keresztül kijuthasson a 2021-es Európa-bajnokságra, ami a válogatottjuk első nagy tornája lehetne.

Vysshaya Liga 4. forduló eredmények: FK Nyeman–FK Belsina 1-1 (1-0)

FK Szluck–FK Vityebszk 1-1 (0-1)

Torpedo Zogyino–Energetik-BGU-Minszk 2-0 (0-0)

Gorodeja–Dinamo Minszk 1-0 (1-0)

FC Minszk–BATE Boriszov 0-3 (0-2)

Szolevicsi–Sahtar Szoligorsz 0-0

Dinamo Breszt–Isloch Minszk 3-1 (1-1)

Szalvia Mozir–Ruk Breszt 0-0 Bezár

(Borítókép: BATE Boriszov-szurkoló a Ruk Breszt elleni bajnokin 2020. április 4-én a Boriszov Arénában. Fotó: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images)