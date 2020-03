Rég volt ekkora bajban a totó

A koronavírus-járvány a totót is elég nehéz helyzetbe hozta, már maga a műsor összeállítása is szerencsejátékká vált. A legtöbb országban leálltak a futballbajnokságok, ezért folyamatosan változtatni kellett a kiadott műsoron, majd hét közben törölték is az egészet.

Már az előző, 11. héten is elég zűrösen alakult a totó sorsa, mert az első fordulóban is a pótmérkőzésekre volt szükség, míg a második fordulóban, a 13+1. mérkőzés közül csak két NB I.-est játszottak le, hiszen a spanyol, az angol és a német bajnokságot is felfüggesztették időközben.

Egyre kevesebb meccs közül tudott válogatni a Szerencsejáték Zrt., de a 12. hétre még viszonylag ismert és sokak által követett meccsekkel fordult rá, török és orosz bajnokik voltak a szelvényen, ausztrál pótmeccsekkel.

Csakhogy időközben ezeket a bajnokságokat is felfüggesztették, így megkezdődött a cserebere, ami olyan groteszk közleményeket eredményezett, mint ez:

A 9. sorszámú mérkőzés (Arszenál Tula-Szpartak Moszkva) helyére az 1. számú pótmérkőzés (Newcastle Jets-Wellington Phoenix), a 10. sorszámú mérkőzés (Lokomotív Moszkva-Orenburg) helyére a 2. számú pótmérkőzés (Melbourne Victory-Brisbane Roar), a 11. sorszámú mérkőzés (Krilja Szovjetov Szamara-Akhmat Groznij) helyére a 3. számú pótmérkőzés (Olekszandria-Zorya Luganszk), a 12. sorszámú mérkőzés helyére a 4. számú pótmérkőzés (Kárpáti Lviv-Mariupol) került, míg a 13. sorszámú mérkőzés és a pluszmérkőzés esetében az eredmény-megállapítás a részvételi szabályzatban olvasható módon, mutatószám alapján történő visszaszámlálással történik.

A koronavírus-lavina persze görgött tovább, és a berántott ukrán és ausztrál mérkőzések sem sokáig álltak meg, mert ezekben az országokban is lőttek egy időre a bajnokságnak. A Szerencsejáték kénytelen volt bejelenteni a minősített törlést, mert egyetlen meccse sem maradt. Új műsort állítottak össze, a fogadók visszaválthatták korábbi szelvényüket, és megkaphatták tétjüket, vagy minden mindegy alapon bennhagyhatták, hátha totál más meccsekre is bejön a tipposzlopuk.

A játékosok végül egy elég egzotikus szelvénnyel találkozhattak, amin csak fehérorosz és angolai, igen, angolai futballmeccsek voltak, első nekifutásra palesztin pótmeccsekkel, de utóbb ezeket is törölték. Még szerencse, hogy voltak hongkongi kupameccsek is. Az sem mindennapos, hogy négy meccs félidei eredményére is kellett fogadni. Végül két törlés még így is becsúszott. Ezek után talán nem olyan meglepő, hogy sem 13+1 sem 13-találatos szelvény nem volt.

A telitalálathoz ezt kellett volna hozni:

1. Vityebszk-Gorodeja...............................1-0 1

2. Vityebszk-Gorodeja 1. félidő eredménye...........1-0 1

3. Isloch Minszk-Nyeman Grodno......................1-0 1

4. Isloch Minszk-Nyeman Grodno 1. félidő eredménye..0-0 X

5. Szluck-Slavia Mozír..............................3-1 1

6. Szluck-Slavia Mozír 1. félidő eredménye..........1-1 X

7. Belsina Bobrujszk-FK Minszk......................1-3 2

8. Belsina Bobrujszk-FK Minszk 1. félidő eredménye..1-0 1

9. Bravos do Maquis-Petroleos de Luanda.............0-3 2

10. Sagrada Esperanca-CD Huila.......................törölve

Helyette: 3. számú pótmérkőzés

11. GD Interclube-Recreativo do Libolo...............2-0 1

12. CR Caala-Petroleos de Cabinda....................törölve

Helyette: 4. számú pótmérkőzés

13. Santa Rita de Cassia-Wiliete SC..................2-0 1

Plusz egy mérkőzés:

14. Cuando Cubango-Academica Petroleos Lobito........2-1 1

Pótmérkőzés:

3. Tai Po-Guangzhou R&F 2..............................1-1 X

4. Ferrovia do Huambo-Progresso Sambizanga..........0-0 X

A törlések miatt megkerestük a Szerencsejáték Zrt., ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy

nincs napirenden a totó és góltotó felfüggesztése, amire utoljára az 1956-os forradalom alatt volt példa néhány hétig.

Azt írták, hogy a heti műsorba a várhatóan megrendezendő futballmeccsek kerülnek. Túl sok válogatási lehetőségük nincs, a Soccerway adatbázisát átfutva arra jutottam, hogy esetleg még a bhutáni és a burundi bajnokságból lehet meríteni a fentieken kívül.

A Szerencsejáték Zrt. is kivár, a totó 13. heti műsorának kezdési időpontját és a fogadási ajánlatot csak később adja ki. Az ismert csapatok hiányát a fogadásszervező és a játékosok is megérezhetik. „A Totó műsorán jellemzően megjelenő legnépszerűbb bajnokságok felfüggesztése a fogadási kedv visszaesését eredményezheti. A totalizatőri játékoknál, fogadásoknál a befolyt részvételi díjak egy közös nyereményalapba kerülnek, és ennek egy előre meghatározott részét osztják fel a nyertesek között. A forgalomcsökkenés így a nyereményalapra is hatással van" – írta a Szerencsejáték Zrt.