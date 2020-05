WHO: Rekordszámú új koronavírus-fertőzött egy nap alatt

Százhatezer új koronavírus-fertőzöttet jelentettek világszerte az elmúlt 24 órában, a legtöbbet egyetlen nap alatt - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán. A WHO vezetése aggódik a szegény országok miatt, miközben a gazdag országok már kifelé haladnak a karanténból. "Még mindig hosszú utat kell megtennünk a világjárványban" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Aggódunk a fertőzöttek számának növekedése miatt az alacsony és közepes jövedelmű országokban

- tette hozzá.

A szervezet legnagyobb aggodalma az, hogy az amerikai támogatás nagy részét eddig a fejlődő országok megsegítését célzó programokra költötték, a források elapadása miatt azonban más partnereket kell meggyőzniük, hogy továbbra is finanszírozni tudják azokat, akik a legsérülékenyebbek a világban - jelentette ki a WHO vészhelyzeti igazgatója.

Fotó: Christopher Black/who / Reuters Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Michael Ryan azt is elmondta, hogy a hidroklorokin és a klorokin sok betegség kezelésére engedélyezett termékek, de eddig még nem találták hatékonynak sem a Covid-19 kezelésére, sem megelőzésére. (MTI)