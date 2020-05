Sorban nyílnak a határok, ekkortól lehet külföldre utazni

A járványhelyzet javulásával sorban jelentik be az európai országok, hogy mikortól lehet beutazni hozzájuk, van, ahová már május végétől, több helyen június közepétől fogadják a turistákat, a görögök a korábban tervezettnél is hamarabb beindítanák az idegenforgalmat. Összeszedtük, hogy mit lehet most tudni az egyes desztinációkról.

Nincs egységes dátum Európában a határnyitásra, az egyes tagállamok maguk döntenek a beutazási korlátozások lazításáról és feloldásáról, de a döntések egy irányba mutatnak, az EU-s tagállamok sorban jelentik be az új szabályokat. Az Európai Bizottság nyári turistaszezonra vonatkozó javaslatcsomagja szerint ez lényegében tehát tagállami hatáskörbe tartozik, az EU csak azt mondja, hogy csak akkor lehet enyhíteni a jelenlegi intézkedéseken, ha azt járványügyi helyzet megengedni, valamint tiltják a diszkriminációt a határokon az uniós állampolgárok között, vagyis ha például Németország és Ausztria megállapodást köt, akkor nemcsak a német és osztrák állampolgárokat kell átengedniük a közös határon, hanem mindenki mást is.

Ahogy a tömeges járványhelyzet már csak néhány országban (például Nagy-Britanniában, Oroszországban, Svédországban) áll fenn, sorban jelentik be a kormányok, hogy mikor nyitják meg részben vagy teljesen a határaikat. A nagy idegenforgalommal rendelkező államok számára különösen fontos, hogy erre minél hamarabb sor kerüljön, így most már a magyar turisták is egyre több helyen tervezhetik a nyaralásukat. Jeen pillanatban az alábbiakat lehet tudni a magyarok által leggyakrabban látogatott országokba való beutazásról:

Ausztria

Június 15-től Ausztria teljesen megnyitja a határait Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország és Svájc felé. Már most szerdán megnyitottak két határátkelőt Magyarország és Ausztria között, Jánossomorjánál és Alsószölnöknél elsősorban az ingázók miatt oldották fel a korlátozást. A határátkelőket szúrópróbaszerűen ellenőrzik, de akit megállítanak, annak most még valamilyen irattal igazolnia kell az utazás okát: az ingázóknak munkaadói igazolást kell felmutatniuk. A kirándulási vagy bevásárlási céllal érkezőket még nem engedik be egyelőre Ausztriába, június közepétől azonban ez is változik.

A vendéglátóhelyek és a múzeumok május 15-től, a szálláshelyek és a szabadidős intézmények május 29-től nyithatnak ki újra Ausztriában. A turizmus fellendítésére "Jó nyár vár rád" mottóval kampányt is indítanak, az osztrák kormány 40 millió euró támogatást ad az ausztriai nyaralás belföldi és külföldi reklámozására.

Horvátország

Csütörtökön jelentették be, hogy május 29-étől teljesen feloldják a korlátozásokat a horvát-magyar határon. Részlegesen erre már két hete sor került, de most még csak azok a külföldi állampolgárok léphetnek be Horvátorzágba, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, vagy más halaszthatatlan személyes okokból utaznak az országba.

Május 29-től Szlovákia, Csehország és Ausztria mellett a magyar állampolgárokkal szemben is feloldják a beutazási korlátozásokat, és egy mobiltelefonos alkalmazás bevezetését is tervezik a beutazások meggyorsításának elősegítése érdekében. A horvát kormány abban bízik, hogy az ország teljes idegenforgalmának több mint 60 százalékát helyreállíthatják az intézkedésekkel.

Szlovénia

Szlovénia Európában elsőként mondta azt, hogy a járvány hivatalosan véget ért. Ezután a horvát határt gyorsan meg is nyitották, más, köztük, a magyar határszakaszról pedig most tárgyalnak. Két napja erről azt mondták, hogy június elején lesz majd valószínű, de talán egy kicsit hamarabb is lehetséges lesz: Szijjártó Péter csütörtökön egyeztetett a szlovén külügyminiszterrel, és arról számolt be, hogy a szlovén egészségügyi hatóság már olyan tartalmú ajánlást adott ki, hogy lehetséges a magyar-szlovén határ megnyitása a két ország polgárai számára.

A legfeljebb 30 fős szlovén szálláshelyek bizonyos óvintézkedések mellett már a jövő héten újranyithatnak, júniustól pedig a hotelek, wellnessközpontok és más létesítmények is.

Olaszország

A sokáig az elsőszámú európai járványgócnak számító Olaszország is csütörtökön jelezte, hogy június 3-án megnyitja határait az uniós állampolgárok előtt, akiknek karanténba sem kell vonulniuk belépés után. Minden beutazónak kötelező lesz ugyanakkor maszkot hordania, és ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra is.

„Velence városa, tengerpartjaink, Bibbione, Jesolo, Caorle, a Garda-tó szebb, mint valaha, és várja a turisták visszatértét, ahogy Olaszország megnyitja határait június 3-tól” – hangoztatja az idegenforgalmi marketing jegyében például Veneto tartomány kormányzója.

Görögország

Görögország fokozatosan nyit, de a korábban tervezett menetrenden a javuló járványhelyzetnek köszönhetően gyorsítanak, úgyhogy már június 15-től elkezdik megnyitni a határokat. Athénba már ekkortól lehet repülni, a szállodák nagy része is ekkortól lesz nyitva, de a legtöbb légijárat csak július 1-től működik majd. A görög szigetekre való utazás korlátozását is feloldják.

A görögök ais bejelentették, hogy gazdaság- és turizmusélénkítő csomagjuk részeként csökkentik a menetjegyek, a kávé és az alkoholt nem tartalmazó italok adóját 24-ről 13 százalékra. Vagyis várhatóan ezek a termékek olcsóbbak lesznek. Az idegenforgalom adja Görögország hazai össztermékének 30 százalékát. A szállodák, éttermek, utazási irodák egyharmada csődtől tart a járvány miatt.

Szlovákia

Szlovákiában egyelőre fenntartják a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú utazási korlátozásokat és határellenőrzéseket, még akkor is, ha más európai országok már fokozatosan úja meg akarják nyitni a határaikat. Pozsonyban szerdán azt jelentették be, hogy június 26-ig meghosszabbítják az ideiglenes határellenőrzéseket, bár vannak sajtóinformációk, hogy a külföldieknek szóló határzárat esetleg június 15-én feloldanák.

A szlovák állampolgárok már könnyebben utazhatnak külföldre (ha csak egy napra mennek, nem kell utána karanténba vonulniuk), és a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a határátlépést.

Csehország

A cseh határ május 26-tól újra szabadon átléphető. A Csehországba való belépéskor továbbra is kell azonban negatív koronavírusteszt, mégha azt csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik is.

Lengyelország

Lengyelország június 12-ig meghosszabbította a határellenőrzést , és egyelőre érvényben marad a külföldiekre vonatkozó határzár is.

Románia

Csütörtök reggel valamennyi átkelő megnyílt a román-magyar határon. Amióta azonban május 15-én feloldották a veszélyhelyzetet Romániában, óriási sorok alakultak ki a határon, főleg a hazatérő romániai vendégmunkások miatt, a román hatóságok által bevezetett járványügyi ellenőrzések ugyanis öt-tíz percre hosszabbították meg az egy személy átléptetésére fordított időt. A helyzet annyira kritikus lett, hogy csütörtökön lemondott posztjáról Ioan Buda, a román határrendőrség sajtó által támadott vezetője.

Szerbia és Montenegró

Péntektől vírusteszt és korlátozások nélkül léphetnek be Szerbiába a hazai és a külföldi utazók is, és Montenegróba is be lehet utazni, több tengerparti strand is megnyílik.

(Borítókép: Egy útkarbantartó eltávolítja az akadályokat a Griesen közelében található határátkelőhelyen 2020. május 15-én. Fotó: Angelika Warmuth / Getty Images)