Napi 100 ezer fertőzést sem zár ki az amerikai járványügy vezetője

Ö nap alatt negyedszerre került 40 ezer fölé az egy napra eső új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban. Az ország járványügyi hatóságának képviselői szerint amit az ország eddig látott a vírusból, az még csak a kezdet, írta a BBC - dacára annak, hogy itt regisztrálták a legtöbb fertőzést, 2,7 milliót (az aktív esetek száma jelenleg 1,45 millió) és a fertőzésben már több mint 129 ezren meghaltak.

A korábbinál is rosszabra fordult helyzetet nehezíti, hogy az elnök - aki a kezdetekben egyébként is elbagatellizálta a járvány veszélyét - a gazdasági károk enyhítésére hivatkozva a korlátozások feloldása mellett áll, márpedig épp az enyhítéseket teszik felelőssé azért, hogy a fertőzések száma a napokban újabb rekordokat döntött meg. 52 államból 36-ban emelkedik a fertőzések száma, főként délen és nyugaton, miután a járvány kezdetén súlyos járványgócot jelentő New York államban - és az ország északnyugati csücskében, Washington államban - a szigorúbb korlátozások hatására sikerült a fertőzések számát leszorítani.

Sok tudományellenesség=sok fertőzés

A Nemzeti Allergia- és Fertőzéstudományi Intézet (NIAID) igazgatója szerint a lakosság nagy része egyszerűen nem áll készen arra, hogy felelősségteljesen álljon a járványhoz. Anthony Fauci korábban a kongresszus előtti meghallgatásán kijelentette:

az Egyesült Államokban aggasztóan sokan tudományellenesek.

Faucinak kedden kell véleményt mondania a szenátus előtt az iskolák újranyitásának lehetőségéről. A járványügyi szakember szerint azonban sok oka van annak, hogy nem érdemes azonnali eredményeket várni egy esetleges védőoltástól:

2021 előtt nem várható, hogy készen lesz;

akkor sem ad teljes védelmet;

és úgyis rengetegen lesznek, akik nem lesznek haljandók beoltatni magukat.

„Általános a tudományellenes, hatóságellenes, oltásellenes közérzet” az amerikaiak körében - állapította meg Fauci, megjegyezve, hogy a kormányzat sem tesz meg mindent ez ellen.

Nem lennék meglepve, ha a napi fertőzések száma elérné a napi százezret, amennyiben nem lász változás, így nagyon aggasztónak látom a helyzetet”

- idézte a New York Times Faucit a keddi szenátusi meghallgatásról.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) helyettes vezetője is sötét képet festett a helyzetről. Anna Schuchat szerint jelenleg az ország egyedülálló abban, ahogyan a járvány terjed. Mindenütt az enyhülés. vagy legalábbis a tavaszi csúcsoknál jóval szerényebb adatok a jellemzők - bár a második hullám veszélye már Németországban is megjelent.

Schuchat szerint az Egyesült Államok „nem Új-Zéland, Dél-Korea vagy Szingapúr”, ahol egy-egy újabb fertőzésre a hatóságok gyorsan reagálnak, felderítik a lehetséges kontaktszemélyeket és karanténba helyezik őket.

Ez ilyen hatékonyan nem működik az országban, amely a nagy fertőzésszám ellenére a nyájimmunitásban sem bízhat, ahoz ugyanis ez a szám túl kevés, ám a lakosság átfertőzése - az egyébként is kétes bizonyosságú immunitás reményében - viszont az eddigieknél is sokkal több halálos áldozattal járna.

Július 4. fontosabb, mint a járványveszély

Miközben Fauci épp a járvány egyéni szinten is felelősségteljes kezelésének fontosságáról beszélt, Donald Trump épp azt erősítette meg, amitől az ő legfőbb járványügyi szakembere tart:

A CNN szerint az elnök Dél-Dakotába megy július 4-én, az alapítóatyák sziklából faragott portréiról ismert Rushmore-hegyhez, ahol az állam kormányzójának kezdeményezésére ezreket várnak a fizikai távolságtartást kifejezetten mellőző ünnepi tűzijátékra.