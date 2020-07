Halálos fenyegetés miatt rendőri védelem alá helyezték az osztrák belügyminisztert

Halálosan megfenyegették Karl Nehammer belügyminisztert és Susanne Raab integrációs minisztert a bécsi zavargásokat követően - erről a két tárcavezető beszélt egy bécsi sajtótájékoztatón, írja az MTI.

A közösségi médiában tették közzé a halálos fenyegetést Nehammer és Raab ellen. Az indulatokat feltehetően az váltotta ki, hogy mindketten keményen felléptek a zavargások kirobbantásával gyanúsított török nacionalisták ellen. Az Alkotmányvédelmi Hivatal felmérte a kockázatot, és úgy ítélte meg, hogy éjféltől rendőri védelem alá helyezik a két minisztert. A feladatot a Cobra-különítmény egységei látják el.

Susanne Raab elmondta, hogy nem hagyják megfélemlíteni magukat; továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy felderítsék: milyen befolyást gyakorol Törökország az Ausztriában működő török szervezetekre, illetve az itt élő török lakosságra. A tárcavezető kiemelte, hogy határozottan fellépnek a radikális politikai iszlám ellen; "dokumentáló központokat" hoznak létre, hogy segítségükkel átvilágítsák a Törökországból finanszírozott radikális iszlám egyesületeket.

Karl Nehammer arról beszélt: az osztrák kormány tagjai közül senki sem hagyja, hogy erőszakos elkövetők megfélemlítsék. A belügyminiszter szerint nem fogadható el, hogy szélsőséges politikai eszméket hirdető emberek veszélyeztetik a biztonságot, és hajtanak végre erőszakos cselekedeteket.

Sebastian Kurz kancellár nemrég közzétett videóüzenetében azt mondta: a zavargások egy elhibázott integráció következményei. Leszögezte azt is, hogy a továbbiakban is fellépnek a szabályozatlan és tömeges bevándorlás ellen.

Hétfőn írtunk arról, hogy Kurz osztrák kancellár berendelte a helyi török nagykövetet, Ozan Ceyhunt. Kurznak az a problémája a török állammal, hogy bécsi kurd aktivisták és szimpatizánsaik tüntetéseket tartottak a nők elleni erőszak ellen, csakhogy jobboldali nacionalista törökök, köztük a Szürke Farkasok nevű szélsőjobboldali terrorszervezet jeleit használó emberek rájuk támadtak.

Kurz a Kuriernek elmondta, hogy zéró toleranciát hirdet az ellen, hogy Törökország konfliktusai Ausztriában is megjelenjenek, és hogy azokat erőszakos módon próbálják elintézni az utcákon.

Szerda óta heves összecsapások zajlanak a kurd tüntetők és a jobboldali török szimpatizánsok között Bécs utcáin, jelentős anyagi károkkal, sérülésekkel, letartóztatásokkal.

Csütörtökön több száz török „Allahu Akbar!” kiáltásokkal támadt rá újból a tüntető kurd aktivistákra és a rendőrökre is, kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálva meg őket, írja az MTI. Két rendőr megsérült, egy rendőrkutyát pedig egy vasbetondarabbal találtak el. Több embert őrizetbe vettek, és több tucat feljelentés is történt.

Pénteken a kurdok, illetve baloldali aktivisták, köztük az Antifa elnevezésű baloldali mozgalom, valamint a YPJ elnevezésű szíriai kurd fegyveres női csoport, összesen 500 fő vett részt az újabb demonstráción; a menet a bécsi főpályaudvar irányába vonult, amikor a törökök ismét rájuk támadtak. Ismét kövekkel üvegekkel és petárdákkal dobálták meg a rendőröket. Itt több rendőr is megsebesült, és három embert vettek őrizetbe.

Szombaton már igen komoly rendőri védelmet kapott a mintegy 450 tüntető, akik már egyenesen a török nagykövetség elé vonultak, már olyan transzparensekkel, mint a „Szabadságot minden politikai foglyoknak! Nem hajtunk térdet a diktátor Erdoğan előtt!”, amin Erdoğant Hitlerként ábrázolták. A laza hálózatban működő radikális baloldali Antifa is képviselte magát „Együtt a fasizmus ellen” transzparenssel, a fegyveres kurd női milícia, az YPJ zászlói is feltűntek, de felszólalt például Ewa Ernst-Dziedzic, a Zöldek parlamenti képviselője is az eseményen. Ez a nap összecsapás nélkül ment le.

Ozan Ceyhun török nagykövetet legutóbb május végén Susanne Raab néppárti integrációs miniszter is bekérette, amiért a török nagykövet Bécsben a ramadán záró rendezvényén egoistának nevezte a karácsonyt. A nagykövet azóta bocsánatot kért a történtek miatt.