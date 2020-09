Ausztrál tudósok is Nobel-békedíjra javasolják az amerikai elnököt

Donald Trump amerikai elnök újabb jelölést kapott a Nobel-békedíjra. A javaslatot David Flint ausztrál jogászprofesszor vezetésével ausztrál jogászok egy csoportja tette – adta hírül a Fox News. A híradásokból azonban nem derül ki egyértelműen, hogy javaslatukat a tudósok valóban eljuttatták-e közvetlenül a norvég Nobel-bizottságnak is.

A Fox televízió idézte a Sky News ausztráliai adását, amelyben Flint professzor elsősorban az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Bahrein közötti kapcsolatok normalizálását biztosító békemegállapodások jelentőségét méltatta, de általánosságban dicsérően szólt Donald Trump külpolitikájáról.

Az amerikai elnököt azért is tartják a jelölésre érdemesnek, mert „úgy döntött, hogy Amerika nem vesz többé részt végeláthatatlan háborúkban, amelyekkel semmit nem ért el, de amelyek fiatal amerikaiak ezreinek életét követelték, és óriási anyagi terhet róttak Amerikára”.

Flint szerint Trump „csökkentette Amerika háborús részvételi hajlandóságát, és ő az első amerikai elnök, aki függetlenítette az amerikai energiaellátást a Közel-Kelettől”.

Donald Trump szeptemberben már két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra. Először Christian Tybring-Gjedde norvég parlamenti képviselő javasolta a közel-keleti egyezményekért. Majd Magnus Jacobsson svéd parlamenti képviselő jelentette be, hogy jelöli az amerikai elnököt a szerb–koszovói gazdasági kapcsolatok normalizálásáért, amely a Balkánon segíti elő a megbékélést. Mind a norvég, mind a svéd politikus írásban is felterjesztette az amerikai elnököt a díjra.