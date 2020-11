Izgalmas politikai, jogi manőverek kísérik a koronavírus-járványt Ausztriában. Keddtől visszatérnek a kemény korlátozások, az esti kijárási tilalom mellett a bécsi karácsonyi vásár sem nyílik meg. Ehhez azonban a kormánykoalíciós zöld pártnak és az alkotmánybíróságnak is volt szava, miközben Sebastian Kurz egyre bizonytalanabb.

A bevált recepthez nyúlna Sebastian Kurz osztrák kancellár, a jövő héten ugyanis a járvány első hullámát idéző, kemény intézkedések lépnek életbe. Szinte valamennyi rendezvényt betilt a kormány, de bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek is. A vendéglátóhelyek csak kiszállítást vállalhatnak, és nem fogadhatnak vendégeket a szállodák sem. Korlátozzák továbbá a kórházak, szociális intézmények látogatását, és a felsőbb éves diákok, az egyetemisták áttérnek a digitális oktatásra. Este nyolc és reggel hat között továbbá kijárási korlátozások lépnek életbe – ezzel összefüggésben Bécs polgármestere, Michael Ludwig egy hétvégi interjúban közölte: a karácsonyi vásár legfeljebb decemberben nyílhat meg.

Az osztrák kormány fellépése azért is lehet érdekes számunka, mert Orbán Viktor tavasszal a magyar járványkezelés laboratóriumaként hivatkozott Ausztriára. Vagyis ha Kurz kancellár döntései hatékonynak bizonyulnak, talán a magyar kormány is hasonló lépések mellett dönt majd. Ezt a statisztikák is alátámasztanák, ugyanis a két ország hasonlóan nehéz helyzetben van a vírus elleni küzdelemben. Ausztriában közel 110 ezer fertőzöttje és 1130 halálos áldozata van a koronavírusnak, Magyarországon a 80 ezerhez közelít az eddig regisztrált betegek száma, miközben 1819-en vesztették életüket a járványban.

Az elmúlt két hónapban Ausztriában közel ötszörösével, hazánkban pedig közEL tizenkétszeresével nőtt meg a fertőzések száma.

Alkotmányellenes, alkotmányellenes, alkotmányellenes

Ha a magyar kormány továbbra is laboratóriumként tekint nyugati szomszédunkra, ezúttal az osztrák alkotmánybíróságra (VfGH) is érdemes odafigyelnie. Pénteki döntésében ugyanis a bécsi testület több, az első hullám során hozott járványügyi korlátozást biztosító jogszabályt is alkotmányellenesnek minősített.

Nyolcpontos döntésükben kifogásolták mások mellett az éttermek és más szórakozóhelyek látogathatóságának korlátozását, de azt az intézkedést is, mely szerint a hivatalokban kötelező a maszk viselése.

Megsemmisítették továbbá azt a jelenleg is hatályos jogszabályt, amely előírta az éttermekben elhelyezett asztalok közötti minimális, egyméteres távolságot.

Az alkotmánybíróság döntése csak december 31-én lép hatályba, ami bizonyára összefügg azzal, hogy Sebastian Kurz szombaton azt is bejelentette: a kedden életbe lépő szigorításokon várhatóan decemberben enyhítenek majd. A VfGH ugyanakkor már júliusban felszólította a kormányt, hogy a korlátozó intézkedéseket illesszék az alkotmányos jogokhoz.

Bár a kedden életbe lépő korlátozások szövegezése sokkal körültekintőbbre sikerült, az osztrák sajtónak nyilatkozó szakértők szerint így is számos jogszabály problémás. A GMX magazinnak nyilatkozó jogászok az éjszakai kijárási korlátozásokra hívták fel a figyelmet, abban ugyanis olyan sok a kivétel, hogy a gyakorlatban betarthatatlanná válik a rendelet. Más intézkedések viszont közvetve szabályoznák a magánszférát, ami a szakértők szerint már alapjogokba ütközhet.

Zöld zavarok

A kancellárnak nemcsak az alkotmánybíróság, de a koalíciós partner is egyre több fejtörést okoz. Idén januárban alakult meg az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a zöldek koalíciós kormánya, melyben az egészségügyi tárca élére Rudolf Anschober került. Bár az ÖVP-s Kurz és a zöld párti Anschober mindig dicséri az olajozott együttműködést, a második hullám látványosabbá teszi a koalíción belül feszülő konfliktust. Erről a Der Standard hétvégén írt elemzést, az ÖVP korábbi kommunikációs tanácsadója szerint valóságos „PR-katasztrófát″ okozott a második hullám körül zajló politikai sakkjátszma. A bécsi lapnak Gerhard W. Loub elmondta: szerinte Kurz már csütörtökön kijárási korlátozásokat akart kihirdetni, az utolsó pillanatban azonban Anschober megfúrta a bejelentést.

Úgy érzem, a kancellár bizonytalannak tűnt

– fogalmazott az osztrák kommunikációs szakértő. Hozzátette, Kurz köztudottan próbált nyomást helyezni egészségügyi miniszterére, a jelek szerint azonban a járványkezelés során megerősödött Anschoberről lepattant a kezdeményezés.

(Borítókép: Az osztrák kormány koronavírusjárvány-intézkedései ellen tüntetők Bécsben a Hofburg palota előtt 2020. október 31-én. Fotó: Joe Klamar / AFP)