Olaszországiak az Indexnek: frusztrálóak a korlátozások

A gazdaságnak nem tesz jót

Már mindenkinek van egy ismerőse, aki covidos

– mondja az Indexnek a lombardiai Milánó melletti Renate kisvárosban élő Frankl Edina. Lombardia tartományt vörös zónának minősítették, itt lesznek a legszigorúbbak az intézkedések.

Elmondása szerint a helyieken érződik, hogy feszültek: tavasszal már megtapasztalták, milyen nehézségekkel járnak a korlátozások, amelyek úgy hiányoztak nekik, mint púp a hátukra. Most nincs az a pánikhangulat, amely tavasszal volt, az olaszoknak egyszerűen elegük van, túl akarnak már lenni az egészen. Bezárnak az iskolák, a vendéglátóhelyek, megint leáll az élet. A vírus megállíthatatlanul terjed. Edina párja bankban dolgozik, öt kollégája közül három vírusos.

A járványügyi korlátozások az olasz életmódot semmisítik meg

– mutat rá Guilia Cerino római szabadúszó újságíró, hozzátéve: ez pedig depresszióssá teszi az olaszokat.

Emlékeztet, a korlátozások negatívan érintik a gazdaságot. Korlátozott keretek között tudnak működni az üzletek, a gazdaság mellett pedig az említett olasz életmódra is árnyékot vet, hogy az éttermek, bárok és kávézók bezárni kényszerülnek. A vendéglátósok egyebek közt azt nem értik, hogy este 10 óra és reggel 5 között miért veszélyesebb a vírus, mint napközben, amikor az elvitel legalább működik.

Az újságírónő megerősíti: a kereskedőknek nem elég, hogy be kell zárniuk, adót is fizetniük kell, ráadásul a hatóságok adőelőleget kérnek 2021-re. Cerino szerint már a koronavírus előtt is problémák volt Olaszország pénzügyi rendszerében, de a járvány felnagyította ezt.

Még a világbajnoknak is sok

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta és Calabria. Ez az a négy olasz tartomány, ahol péntektől bevezetik az egész napos kijárási tilalmat. Liguria – az olasz Riviéra, Genova és környéke – nem tartozik ezek közé, így Imperia városa sem, ahol Stieber Mercédesz él.

Minden idők legjobb magyar vízilabdázónője, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok hosszú évek óta Olaszországban él, most már edzősködik. A ligur tengerparton, Imperiában a helyi csapatot edző sportember tavasszal nagyon rosszul élte meg a koronavírus-járvány első hullámát. Most hálát ad az égnek, hogy Liguria egyelőre nem tartozik az említett négy tartomány közé.

Mi az úgynevezett sárga zónába tartozunk, a legveszélyeztetettebb a vörös, eggyel enyhébb a narancs, utána jövünk mi. Zöld zóna sehol sincs Itáliában, mert bizonyos mértékig minden terület fertőzött

– mondta lapunknak az edzőnő.

Nálunk csak annyi a megszorítás, hogy maszk nélkül nem léphetünk ki az utcára, és este hatkor bezárnak a bárok, kocsmák, szórakozóhelyek. Az uszodánkban az edzések zavartalanul folynak, de nekem mindvégig maszkot kell viselnem, nem könnyű maszkban túlkiabálnom húsz gyerek zsivaját. De legalább tudunk dolgozni!

Stieber Mercédesz arról is beszélt: tavasszal, az első hullám idején bevezetett lezárás, kijárási tilalom idején sokukra rátört a depresszió. Őt is megviselte a karantén, és arról is hallott, hogy sokan öngyilkosok lettek.

Ennek két oka volt, az egyik a karantén okozta depresszió, a másik pedig a létbizonytalanság. Az első hullám idején számos vállalkozás tönkrement, és a tulajdonosok, akik földönfutóvá váltak, nem nagyon tudták feldolgozni a történeteket. Talán ezért is tartózkodik most a kormány a teljes lezárástól. Itt mifelénk az iskolákban úgy folyik a tanítás, hogy mindenkin maszk van, és az ablakokat nyitva tartják. Egyelőre 18 fok van és napsütés, de lesz még hűvösebb is. A gyerekek pokrócokat visznek be magukkal az osztályterembe, és abba burkolóznak, hogy meg ne fázzanak.

Itáliában is vannak vírustagadók. Nápolyban, Torinóban tüntetések is voltak a lezárások ellen.

Magam nem tartozom közéjük, de abban már nem vagyok biztos, hogy beoltatom magam a vírus ellen, ha decemberben – ahogy reklámozzák – elérhető lesz a vakcina. Hiszen a vírus folyton mutálódik, ez már nem az, ami márciusban volt, a szérumot pedig az eredeti vírus ellen fejlesztették ki. Hogy látom-e a fényt az alagút végén? Nem nagyon, attól tartok, még évekig együtt kell élnünk a kórral. Az egyetlen megoldásnak a szigorú intézkedések minél hűségesebb betartását tartom. Akkor talán meg tudunk birkózni a járvánnyal







– mondja a vizilabdázó.

A szülők nem örülnek

A vörös zónákban az iskolák részben bezárnak, a 7. osztálytól online oktatásra térnek át. Frankl Edina azt mondja, nem mindenhol vannak meg a feltételei a távoktatásnak, Guilia Cerino szerint pedig az oktatásra vonatkozó intézkedések nagyon bürokratikusak, nehezen lehet rajtuk kiigazodni, ami további feszültséget gerjeszt.

Nem mindegy, milyen otthon a hangulat, hova és kikkel zárják össze az embereket

– véli a Lombardia székhelyén, Milánóban élő Szilágyi Mónika. Szerinte már hetekkel ezelőtt meg kellett volna hozni a korlátozó intézkedéseket. A járványügyi illetékesek már jóval korábban jelezték, hogy fokozódni fog a vírus terjedése, növekszik a megbetegedések száma. A könyvkiadóként dolgozó magyar nő szerint a gyerekeknek, pláne a serdülőknek nem lehet elmagyarázni, hogy tartsák be a szociális védekező intézkedéseket, például a távolságtartást. Nyolcadikos lánya azt meséli: iskolatársai kezet fognak, ölelkeznek, puszilkodnak, a hormonoktól fűtött párok sem fogják vissza magukat. Ebédszünetben ráadásul a felsős diákok kimehetnek a közeli boltokba, ami növeli a fertőzéskockázatot. Ettől függetlenül sok szülő tiltakozik a bezárások ellen, többek kételkednek a szükségességükben.

Az olasz társadalom nagy része azonban tisztában van a korlátozások szükségével, és elfogadja azokat. Vannak azonban olyanok, akik kisebbíteni akarják a vírusveszély súlyát. A halálos áldozatok esetében gyakran hallani, hogy más betegség játszott közre a halálukban. Szilágyi Mónika utal arra is: a szülői közösségi csoportokban, így a közösségi hálókon is terjednek a veszélyt elbagatellizáló posztok. Mindazonáltal a téves tájékoztatás és a vírustagadás mértéke nem számottevő, az Egyesült Államokhoz képest egyáltalán nem jelentős – mondta az onnan két hete hazatérő és emiatt éppen karanténban lévő Cerino.

A közelmúltban voltak tüntetések a korlátozások miatt, amelyeket az elégedetlenségre építő, az intézkedéseket átpolitizálni próbáló szélsőjobboldal szervezett. Jóllehet az ilyen, specifikusan a maszkviselés elleni megmozdulásokon maszkot viseltek a résztvevők.

Már nem tapsolnak

„Korábban kellett volna életbe léptetni a korlátozásokat, de a politika késlekedett. Meglehet, a közvélemény torkán nem lehetett volna letuszkolni a korlátozásokat addig, amíg nem kezdenek emberek tömegesen meghalni” – fogalmaz Szilágyi Mónika.

Így is rossz az általános hangulat, az olaszok már nem szerenádoznak a teraszokon, nem tapsolnak, bátorítják egymást, mint tavasszal is. A minap valaki kiment a teraszra, és azt skandálta: „Túl leszünk rajta, meg fogjuk csinálni.” A bátorítást azonban kínos csend követte, senki sem csatlakozott az optimista megnyilvánuláshoz.

A könyvkiadással foglalkozó magyar nő elmeséli: a minap összeveszett egy szülői WhatsApp-csoport egyik tagjával. Az illető ugyanis egy olyan posztot osztott meg, amely arról szólt: a koronavírusos fertőzötteknek csak az öt százaléka kerül lélegeztetőgépre. Szilágyi Mónika szerint az emberek java része nem jól tájékozódik, nem érti a járványhelyzet súlyát és a matekot.

Tavaly nyolcmillióan kapták el az influenzát. Ha ez a szám a koronavírusos fertőzöttekre vonatkozna, az azt jelentené, hogy négyszázezer ember kerülne lélegeztetőgépre

– szemlélteti Szilágyi Mónika, hozzátéve, ha nem lennének korlátozások, a sokkal ragályosabb koronavírus jóval több embert fertőzne meg, mint az influenza.

Olaszországban szerdán több mint 30 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és 353 beteg halt meg.

