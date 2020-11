A román tűzvédelmi ellenőrök november 14-i, a kelet-romániai Piatra-Neamți kórházban kiütött tűzvész után országos razziába kezdtek. A koronavírusos betegeket ápoló Neamț megyei kórházának intenzív osztálya műszaki hiba miatt berobbant és azonnal kigyulladt, amelynek következtében tizenkét ember vesztette életét.

A razziára újabb csontvázak estek ki a román egészségügy dohos szekrényéből.

A Maszol számol be arról, hogy az országban elindult egy, az egészségügyi intézményeket ellenőrző akciócsoport, és többek közt a sepsiszentgyörgyi kórházban is találtak rendellenességeket. Tízezer lejre (750 ezer forintnak megfelelő összegre) bírságolták az intézményt. A kórháznak nem volt tűzvédelmi engedélye, ami csak részben igaz, és az ellenőrök azt is jegyzőkönyvezték, hogy nem elegendő a személyzet, illetve a menekülő útvonalak sem kellően biztosítottak. Az is feljegyzésre került, hogy a kórház szerkezete instabil, feladatként hagyták hátra ezek mielőbbi megoldását. Az egyik román hírügynökség megírta, hogy van olyan megye, ahol egyetlen kórháznak sincs tűzvédelmi engedélye.

A kórházak öt évvel ezelőtt sem voltak biztonságosak, ahogyan aZ Index is összefoglalta, a szerencsétlenségben végül 65 fő halt meg, több mint egyharmaduk később, a lepusztult állapotban lévő kórházakban, a román egészségügyben uralkodó rossz higiéniai körülmények között fertőzésben, kezeléshez szükséges eszközök és gyógyszerek hiányában.

A Maszolnak András-Nagy Róbert kórházigazgató azt nyilatkozta, hogy tudtak a feltárt hibákról, de büntetés helyett inkább javaslatokat vártak volna el a felügyelettől. A sepsiszentgyörgyi kórházat egyébként évek óta korszerűsítik, a régióban műszakilag az egyik legjobban felszerelt egészségügyi intézmény.