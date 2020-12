Lendvai: Orbán nem antiszemita, de....

Az a tény, hogy (Demeter Szilárd) vasárnap egyértelmű bocsánatkérés nélkül visszavonta a cikket, nem változtat azon, hogy ez a példátlan kisiklás az (Orbán-)rezsim tűzveszélyes retorikájából fakad

– írja Paul Lendvai befolyásos magyar származású bécsi publicista a liberális Der Standard hasábjain megjelent szokásos keddi véleménycikkében. Mindamellett a 91 éves holokauszttúlélő újságíró leszögezi:

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem antiszemita; nincsenek nyíltan zsidóellenes kijelentései.

Lendvai úgy véli: a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának a hét végén az Origo.hu hírportálon megjelent, nagy vihart keltett – majd részéről visszavont – írása „kínos defektet” és „példátlan kisiklást” jelent abban a kettős retorikában, amely kifelé nulla toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben, befelé viszont „áltudományos intézetek, átírt tankönyvek és számos propagandista” révén bagatellizálja a Horthy-rendszer bűnrészességét 560 ezer magyar zsidó meggyilkolásában.

Súlyos szavak, tiltakozáshullám

Demeter Szilárd szerint

Európa Soros György gázkamrája: a multikulturális nyitott társadalom kapszulájából árad a mérgező gáz, ami az európai életformára halálos, mi, európai nemzetek pedig arra vagyunk ítélve, hogy egymást eltaposva, egymásra mászva próbáljunk az utolsó korty levegőért küzdeni. A liberárják most a lengyeleket és a magyarokat akarják kizáratni abból a politikai közösségből, aminek tagjaiként még vannak jogaink. Mi vagyunk az új zsidók.

Mint arról az Index is beszámolt a hét végén, Demeter írása többek között ellenzéki politikusok és közéleti személyiségek, a Mazsihisz, Köves Slomó ortodox rabbi, valamint az amerikai és az izraeli budapesti nagykövetség tiltakozását is kiváltotta. Demeter leváltását is követelték, sőt munkatársainak egy része nyíltan elhatárolódott tőle.

(Borítókép: Paul Lendvai. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)