Újabb űrexpedíción győzödhetnek meg róla, létezik-e a Mikulás

A mostani a Falcon-9 hordozórakéta századik indítása 2010 óta, de nem ezért érdekes. A SpaceX már csaknem negyedszázadik startját hajtotta végre idén, ám most először alkalmaznak a NASA megrendeléshez olyan fokozatot, amely korábban más cég megbízásából is járt az űrben. Másrészt az amerikai űrhivatal számára kettőnél többször repült fokozatot eddig még nem használtak, a mostani viszont már negyedjére indult. Szolgálatait májusban kezdte, a Crew Dragon két űrhajóst szállító repülésével, majd júliusban egy koreai műholdat, legutóbb pedig a SpaceX saját műholdját segítette pályára állítani. Számunkra külön érdekesség, hogy a most indult rakéta magával viszi a magyar InnoStudio és a CycloLab gyógyszerkísérletét is.

Az új teherűrhajó másfélszer annyi tudományos kísérletet tud felvinni a nemzetközi űrállomásra, mint sokat szolgált elődje, most csaknem háromtonnányi rakománnyal indult útnak. A határok feszegetése azt is jelzi, hogy a SpaceX jóval nagyobb méretekben gondolkodik. Legutóbb az a hír röppent fel, hogy néhány éven belül embereket küldenének a Marsra. Elon Musk, aki a Tesla mellett a SpaceX alapítója és vezetője is, egy berlini beszélgetés alkalmával szellőztette meg terveit. Azt persze régóta hangoztatja, hogy már a SpaceX 2002-es alapításakor is a bolygóközi utazás célja lebegett a szeme előtt.

Én a Marson szeretnék meghalni... csak nem egy becsapódás során

– tette hozzá tréfásan.

A jelenleg fejlesztés alatt álló Starship – amelynek prototípusa hamarosan 15 km magas „ugrásra” készül – az óriás Super Heavy rakéta hátán jutna az űrbe. Mindkét eszközt gyorsan és teljes mértékben újrafelhasználhatóra tervezik. A rakéta függőleges helyzetben visszatérne a Földre a start után, egy-egy Starship pedig akár többször megtehetné az utat a Marsig és vissza.

Fotó: Fantáziakép a Marson landolt Starship űrhajókkal / SpaceX

Hogy az elhíresült mondás, amikorLovell űrhajós az Apollo–8 fél évszázaddal ezelőtti expedícióján közölte Houstonnal, hogy „a Mikulás létezik”, megismétlődhet-e, vagyis, hogy találnak-e idegen civilizáció létezésére utaló nyomot az expedíciók, egyelőre rejtély. De az egyre jobban felgyorsuló amerikai űrprogram és Musk nagyratörő vágyai úgy sem soká hagyják kétségekben a földhöz ragadt emberiséget.