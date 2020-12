Az idősek örülnek, a fiatalabb generációk azonban szkeptikusok a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban – mondta el az Indexnek több, az Egyesült Királyságban dolgozó egészségügyi szakember. A beszélgetésekből kiderült, rájuk a társadalmi felelősségvállalás újabb terhe nehezedik: hamarosan őket is beoltanák, s illene vállalniuk a kísérleti nyúl szerepét.

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy 90 éves korában írta be nevét a nyugati világ történelmébe, Margaret Keenan azonban ez mégis sikerült. A Londontól 150 kilométerre északra fekvő, Coventry kisvárosban élő idős hölgy volt ugyanis az első ember a világon, aki a Pfizer gyógyszergyár hatóságilag engedélyezett koronavírus elleni védőoltását megkapta.

A hírnévhez persze az is kellett, hogy a tömeges oltást elsőként megkezdő londoni kormány Margaret Keenannel indítsa el népszerűsítő kampányát. A koronavírussal sújtott, sötét időszakban reményt keltő „Vakcina-napra″ (angolul V-day) kedden került sor. A brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) vezetője, Sir Simon Stevens az alkalommal elmondta: alig egy év telt el az első koronavírusos beteg regisztrálása óta, hivatal mégis eljuttatja az ellenszert az embereknek. Megszólalt Margaret Keenan is, a jövő héten 91-ik születésnapját ünneplő idős hölgy szerint szebb ajándékot nem is kívánhatott volna.

Végre együtt lehetek majd a családommal, a barátaimmal, miután az év nagy részét egyedül töltöttem

– mondta el a sajtónak Margaret Keenan.

Az Index több, Nagy-Britanniában élő egészségügyi dolgozóval beszélt, a szakemberek beszámolói alátámasztják a V-napon elhangzottakat. Bátorítani kell még a lakosságot a magasabb átoltottság eléréséhez, a vakcinát ugyanis általános bizalmatlanság övezi. Kivéve a leginkább veszélyeztetetteket. Az Egyesült Királyságban 15 és félmillió a 60 év fölöttiek száma, a teljes lakosság 23 százalékát teszik ki – többségük úgy véli, nekik már nincs vesztenivalójuk, csak szeretnék újra együtt lenni családjukkal.

Fotó: NHS England and NHS Improvement / Reuters Margaret Keenan

„Az idősotthonokat elszeparálták a világtól, sok bentlakó március óta egyedül van. Úgy vannak vele, hogy lesz ami lesz, csak vége legyen″ – mondja el az Index megkeresésére egy dél-angliai egészségügyi dolgozó. Riportalanyunk a járvány ideje alatt egy luxus idősotthonban dolgozott, azonban a hetente akár több ezer fontos bentlakási díjhoz méltó, kiváló szolgáltatások sem pótolják a családot.

„A fokozott veszélyeztetettség mellett ez is indokolja, hogy őket oltsák be először. Meg persze az is, hogy náluk jobb tesztalany nincs: ha náluk nem bukik nem bukik ki a vakcina mellékhatása, a fiatalabbaknál sem lesz gond″

– teszi hozzá. Bár ez első hallásra kicsit talán morbidnak hangzik, kommunikációs szempontból sorsdöntő lehet. A oltás önkéntes alapon történik, márpedig sokan tartanak a vakcinától. „Fél év alatt előálltak egy védőoltással, még az egészségügyi dolgozók körében is gyanút szül″ – folytatja forrásunk.

A védőoltást először a nyolcvan év felettiek kapják meg, ez mintegy 3.2 millió embert jelent. Szintén elsők között vannak a kórházi ápolásra szorult betegek egy része, valamint más veszélyeztettek. Illetve az egészségügyi dolgozók, akiknek most a brit lakosság fiatalabb generációinak kellene példát mutatnia.

Nem lenne túl jó üzenete, ha egészségügyi dolgozóként nem vállalnám az oltást

– mondja egy másik, London közeli városban élő forrásunk. Audiológusként főként hallássérült, idős betegekkel foglalkozik, hétvégenként szociális otthonokban segít be. Hozzáteszi, áprilisig a 18 évnél idősebb lakosság nagy részét beoltatná a kormány, márpedig az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint 60-70 százalékos átoltottság esetében adott a nyájimmunitás.

A következő hónapok ezért a szkeptikusok meggyőzéséről szól majd az Egyesült Királyságban. Bizonyára nem tett jót a vakcina megítélésének, hogy a V-nap utáni 24 órában pár beoltottnál allergiás tünetek jelentkeztek, ugyanakkor komolyabb komplikáció egyetlen páciens esetében sem lépett fel. A kormány kezében pedig bőven vannak motivációs eszközök, brit politikusok meg is lebegtettek már párat közülük. Tom Tugendhat konzervatív képviselő egy interjúban jelezte, nem kizárt, hogy az oltást megtagadókat eltiltják majd a munkahelyükről.

Ha már látjuk azt, hogy a vakcina teljesen biztonságos, akkor szerintem eljön az idő, amikor a munkáltatók közlik majd: vagy beoltatod magad, vagy inkább be se gyere

– fogalmazott Tugendhat. Motiváló erő lehet a turizmus is. Már tavasszal szó volt egy úgynevezett, digitális immunitás-útlevél bevezetéséről, ennek lényege, hogy közös, más államok által is látható rendszerben tüntetik fel az oltási igazolásokat. A brit sajtó persze azt is vizsgálja, hogy kötelezővé teheti-e az oltás beadását a kormány, amire egyébként egy 1984-ben elfogadott törvény Angliában és Walesben lehetőséget biztosít. Vaughan Gething walesi szociális miniszter ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: a vakcina kötelezővé tétele a legextrémebb helyzetben merülhet fel, egyelőre azonban semmilyen eshetőséget nem zár ki.

(Borítókép: Margaret Keenan, miközben megkapja a vakcinát 2020. december 8-án. Fotó: Jacob King/Pool / Reuters)