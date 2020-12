Holland EU-diplomata az Indexnek: Milyen magyar győzelem?

Brüsszeli diplomaták is valamiféle megállapodást tartanak valószínűnek a ma kezdődő uniós csúcs végére, de nem mind tartják sorsdöntőnek, hogy Magyarország és Lengyelország már egy előzetes, informális megállapodásra jutott szerdán a soros német uniós elnökséggel. Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint Orbán Viktor kapott egy fontos politikai ígéretet, de még többféleképp is alakulhat, hogy az EU miként kéri számon a jogállamiságot. Most 13 órakor kezdődik a csúcs.