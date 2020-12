Feketelistára tették Bocskor Andrea kárpátaljai EP-képviselőt Ukrajnában

Felkerült az Ukrajna ellenségeit nyilvántartó, nem hivatalos, nyilvánosan elérhető feketelistára Bocskor Andrea kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő – adta hírül a karpat.in.ua híroldal. Az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) csoport félhivatalos honlapja azzal indokolta a képviselőnő listázását, hogy bár

Bocskor Andrea Beregszász szülöttje és Ukrajna állampolgára, az Európai Parlamentben az Orbán Viktor magyar miniszterelnök vezette Fidesz politikai párt érdekeit képviseli.

A BÉKETEREMTŐ CSOPORT SZERINT A FIDESZES KÉPVISELŐNŐ TÁMADÁST INTÉZETT UKRAJNA TERÜLETI INTEGRITÁSA ÉS SZUVERENITÁSA ELLEN.

Példaként azt hozza fel, hogy Bocskor Andrea Brüsszelben kijelentette magyar újságírók előtt, hogy a kárpátaljai magyar közösség elleni nyomásgyakorlás elfogadhatatlan, és szankciókat sürgetett Ukrajnával szemben. Emellett azt is szemére vetik a beregszászi születésű képviselőnőnek, hogy aktívan beleavatkozott az október végi kárpátaljai helyhatósági választásokba, támogatást nyújtva a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ). Kiemeli, hogy a választások kapcsán Bocskor Andrea kijelentette: Ukrajnának rá kell jönnie, hogy a magyar kisebbség nem problémát, hanem emberi erőforrást jelent, és ha Kijev fontosnak találja az EU-s integrációt, el kell ismernie, hogy Kárpátalján keresztül vezet oda az út.

Béke megfigyelés útján

Az ukrán hatóságokkal együttműködő Mirotvorec még 2014-ben jött létre Heorhij Tuka, a Petro Porosenko volt ukrán elnök kormányzatában tisztséget betöltő politikus kezdeményezésére. Eredeti célja a Krím félsziget orosz elcsatolásának, valamint a kelet-ukrajnai szeparatizmus támogatóinak leleplezése volt.

A listára felkerülőknek a személyes adatait, olykor a lakcímét is felteszik. Olesz Buzina oroszbarát ukrán újságírót 2015-ben a honlapra felkerült lakcíme alapján saját kijevi otthona előtt gyilkolták meg.

Két évvel ezelőtt kezdtek megjelenni a listán magyar–ukrán kettős állampolgárságú emberek, köztük közalkalmazottak, vélhetően a beregszászi konzulátuson készült rejtett kamerás felvétel következtében. Többen ezért be is nyújtották felmondásukat. A lista azóta több száz fősre bővült, de történt annyi változás a honlapon, hogy a listán szereplőkre egy keresőablakon keresztül, név és útlevélszám alapján lehet rákeresni. A honlapon nem mellesleg Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is megtalálható.

A fideszes EP-képviselő listázása egybeesik azzal, hogy hazaárulás gyanújával büntetőeljárást indítottak Szürte település magyar képviselői ellen, amit a KMKSZ és más magyar intézmények elleni titkosszolgálati razzia előzött meg.

(Borítókép: Bocskor Andrea, a FIDESZ–KDNP képviselője az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2019. július 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)