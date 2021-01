Több ellenzékit is kizártak a parlamentből Georgiában

Kizárták hétfőn a georgiai parlamentből a Georgiai Hazafiak Szövetsége nevű ellenzéki párt három képviselőjét.

A törvényhozás plenáris ülésén, amelyet élőben közvetítettek a parlament weboldalán, Irma Inasvili, Georgi Lomija és Gocsa Tevdoradze képviselőket zárták ki. Az eljárást a parlamenti munkát bojkottáló ellenzékiek kezdeményezték írásbeli nyilatkozatukkal.

A tavaly novemberi választásokon az Oroszországgal közvetlen párbeszédet sürgető Georgiai Hazafiak Szövetsége 3,14 százalékos eredménnyel négy mandátumot szerzett a törvényhozásban. Avtandil Enukidze, az ellenzéki erő negyedik képviselője ugyanakkor bejelentette, hogy részt kíván venni a parlament munkájában.

A Georgiai Hazafiak Szövetségén kívül további öt ellenzéki párt és két blokk sem ismeri el a választás eredményét, amelyen a Georgiai Álom kormánypárt 48,22 százalékot szerzett, 90 képviselői helyhez jutva a 150 fős törvényhozásban. Az ellenzék, amely azt állítja, hogy a kormánypárt ősszel elcsalta a választásokat, új voksolást követel.

Több ellenzéki erő lemondott parlamenti mandátumairól, sőt kezdeményezték a központi választási bizottságnál pártlistájuk semmissé tételét is, hogy lemondott képviselőik helyét ne tölthessék be a listákon utánuk következő jelöltekkel. Kérésükre a központi választási bizottság tavaly december 14-én meg is semmisítette pártlistákat.

A parlamentben gyakorlatilag csak a Georgiai Álom képviselői maradtak. A kormánypárt szerint a parlament munkáját nem akadályozza az ellenzék távolléte, hiszen a 90 képviselővel a testület határozatképes, el tudja fogadni a fontosabb törvényeket, egyedül az alkotmányt nem képes módosítani.