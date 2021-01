Nekiment Donald Trumpnak Orbán Viktor korábbi amerikai lobbistája

Orbán Viktor miniszterelnök amerikai lobbistája, David Reaboi is hallatta a hangját a washingtoni zavargások ügyében. A lobbista úgy látja, a regnáló elnök, Donald Trump sokat tett azért, hogy óriási botrány történt a Capitoliumnál.

Ami a Capitoliumnál történt, teljesen előre látható következménye volt a vészharangokat kongató politikának, amely nem is kívánt reális terveket szőni a sikerre. Igaz embereket paliztak be, hogy elhiggyék a létező legabszurdabb dolgokat is. Úgy gondolta, hogy ha eléggé megdolgozza a híveit ezzel az őrültséggel, akkor visszaszerezheti a kampány utolsó napjainak lendületét. Valójában viszont saját magát és követőit szorította sarokba. Ezzel nagy bűnt követett el, mégpedig megbocsáthatatlant. Nem szoríthatod be a követőidet egy olyan sarokba, ahonnan nincs kiút. Ők igaz emberek, és te velük b*szakodtál