Előzhetett az oltási listán, egy ország borult ki miatta

Szlovákiában szigorú menetrend szerint oltják be koronavírus ellen az embereket. Először az egészségügyben dolgozók, majd a járvány szempontjából létfontosságú intézmények munkatársai kapják meg a vakcinát. A Dennik N portál azt írja, hogy ennek ellenére az egészségügyi szaktárca hetek óta nem pontosítja, kik is a célszemélyek, így Dominika Cibulková volt szlovák teniszcsillag méltán érezhette, hogy prioritást élvez.

Ehhez még kellett egy, az egészségügyben dolgozó barátnő is, aki önhatalmúlag felvette a listára a teniszezőnőt és férjét, Michal Navarát is, akiket még aznap beoltottak. Elég gyorsan kiderült, hogy mi történt, ki is robbant a botrány, amire az egészségügyi intézmény, a pozsonyi Kramáre Kórház sietve jelezte, hogy mindenféle kivételezést elfogadhatatlannak tart – derül ki az Új Szó.cikkéből.

A kórház eljárást indított a kivételező munkatárs ellen.

A közfelháborodás nyomán Dominika Cibulková Facebook-posztban kért bocsánatot a szlovákoktól.

Ha tudtam volna, hogy súlyos vétséget követek el, semmilyen esetben sem használtam volna ki az adódó lehetőséget. Nagyon sajnálom a helyzetet, minden oltásra váró embertől elnézést kérek

– írta a teniszezőnő, aki egyébként oltásra buzdít, és részt szeretne venni az egész kampányban is.

Szlovákiában december 26-án kezdték el az oltást, eddig húszezer fő kapta meg a vakcinát.