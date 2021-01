Nem kapott elnöki kegyelmet a Netflix-sztár Joe Exotic

A G. W. Exotic állatkert névadója az a Joe Exotic, aki jelenleg 22 éves börtönbüntetését tölti egy bérgyilkossági kísérletben való részvételért és – nem fogják kitalálni, miért – állatkínzásért. Reménykedett ugyan, hogy a leköszönő amerikai elnök utolsó hivatali aktusával közkegyelemben részesíti, ám mégsem került fel Trump 143 elítélt nevét tartalmazó listájára. Pedig már limuzint is bérelt börtöne méltó elhagyásához.

Az igazán egzotikus művésznevet viselő Joseph Schreibvogel nevéhez méltón olyan jómadár volt, aki bűnökkel terhelt élettörténetét még meg is írta. Az ezt feldolgozó Tigrisvilág című Netflix-sorozat főszereplőjeként híresült el, amelynek eredeti címe, a Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Tigriskirály: Gyilkosság, súlyos testi sértés és őrület) jobban tükrözi sorozathőse karakterét. Az agyontetovált tigrismániás mágnesként vonzotta a nézőket, olyannyira, hogy népszerűsége hullámainak csúcsán még az is felmerült benne, hogy maga is ringbe szállna az amerikai elnöki posztért.

Amiért börtönbe került, az az, hogy négy éve bérgyilkossal akarta eltetetni láb alól legfőbb üzleti riválisát, egy másik állatkert vezetőjét, és állataival se bánt kesztyűs kézzel. Öt nagymacska csontvázán kívül ráadásul emberi maradványokat is találtak a területen.

Az oklahomai állatkert új tulajdonosait most arra kötelezték, hogy az állatsimogatókban használt tigriskölyköket és az anyaállatokat adják át a szövetségi kormányzatnak. A BBC News beszámolója szerint Jeff és Lauren Lowe – micsoda véletlen: újabb állati nevű szereplők! – megsértették a veszélyeztetett fajok védelméről szóló szabályokat és az állatvédelmi törvényt.

Lowe-ék megdöbbentő hanyagságot tanúsítottak állataik egészsége és jóléte iránt, és a törvényeket sem tartották be

– hangsúlyozta a washingtoni igazságügyi minisztérium környezetvédelmi és természeti erőforrásokkal foglalkozó hivatalában dolgozó megbízott főügyészhelyettes. A bíróság megállapította, hogy nem biztosítottak megfelelő környezetet és táplálékot az állatoknak, és a megfelelő állatorvosi ellátás hiánya miatt számos állat betegedett meg, egy hét leforgása alatt két tigriskölyök is elpusztult.

És az egész sztoriról most egy másik vetélytárs – ezúttal nem állatkertes, hanem filmes – húzhat le még néhány (állat)bőrt: a CBS készülő sorozatában Nicolas Cage fogja játszani Exoticot.