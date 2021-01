Távozik a Szabad Európát felügyelő kormányügynökség vezetője

Lemondott posztjáról szerdán az Egyesült Államokból főként külföldre sugárzó Amerika Hangja (VOA) műsorszolgáltatót működtető állami cég vezetője, Michael Pack.

Az Amerika Hangját és a Szabad Európát felügyelő kormányügynökség, az U.S. Agency for Global Media (USAGM) nevű vezérigazgatója közvetlenül azután nyújtotta be lemondását, hogy beiktatták hivatalába Joe Bident, az Egyesült Államok új elnökét. Packet személyesen Donald Trump előző elnök választotta ki a posztra, és már tavaly éles bírálatokat váltott ki azzal, hogy kinevezése után szinte azonnal elbocsátotta több, az ügynökség ellenőrzése alatt álló műsorszolgáltató vezetőit – írta az AP amerikai hírügynökség.

Fotó: Wikipedia Michael Pack

Joe Biden már korábban jelezte, hogy kormányzata újabb átfogó változtatásokra készül az ügynökség szerkezetében és irányításában. Lemondásakor Pack erre a már bejelentett igényre hivatkozott.

Nem egy meghatározott elnök kedvére végzem a munkámat, hanem magának az elnöki hivatalnak a szolgálatában. Az új kormányzat a lemondásomat kérte, ezért ma be is nyújtottam

– fogalmazott Pack, aki egyúttal szükségesnek és széles körűnek nevezte az ügynökségnél általa végrehajtott reformokat. A vezérigazgató még egy nappal leköszönése előtt is új tagokat nevezett ki több műsorszolgáltató, köztük a Szabad Európa Rádió vezetőségébe.

A VOA általa felfüggesztett vezetői korábban pert indítottak az ügynökség vezetése ellen, és ebben azzal is megvádolták, hogy megszegte az úgynevezett tűzfaltörvényt, amelynek célja a második világháború alatt létrehozott VOA függetlenségének és politikai befolyástól való mentességének biztosítása. Ez tiltja, hogy a fenntartó személyügyi döntéseket hozzon, és beleszóljon a szakmai munkába, szerkesztésbe. Egy washingtoni szövetség bíró novemberben nekik adott igazat, és megtiltotta az ügynökségvezetőnek, hogy személyügyi döntéseket hozzon a VOA-nál, közvetlenül kommunikáljon újságíróival, valamint vizsgálatokat folytasson a médiatartalommal vagy egyes újságírókkal kapcsolatban.