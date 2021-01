Oltási botrány Spanyolországban, politikusok és közszolgálati vezetők kapták meg soron kívül a vakcinát

Felrúgva az oltási sorrendet, legalább hétszáz ember kapta meg Spanyolországban soron kívül a koronavírus elleni vakcinát, köztük politikusok, közszolgálati és katonai vezetők, rendőrök, informatikai szakemberek, egy püspök és egy ügyész is – jelentette az Europapress spanyol hírügynökség.

Az érintettek egymás után mondanak le, és ez a tendencia fokozódni látszik, ahogy egyre több emberről derül ki, hogy pozíciójukkal visszaélve fittyet hánytak az oltási sorrendre, mely az időseket és az egészségügyi dolgozókat jelöli meg prioritásként.

A Hír Tv tudósításából kiderül, hogy az egyik legmagasabb rangú vétkes a hétvégén lemondott Miguel Ángel Villaroya tábornok, a spanyol Védelmi Parancsnokság vezetője. A belügyminisztérium később menesztette a csendőrség egyik alezredesét, aki több rendőr kollégájával együtt jogosulatlanul adatta be magának az oltást.

Ezután következett mások mellett Murcia város egészségügyi tanácsnoka, miután tizenkilenc tűzoltó beismerte a szabályszegést, majd az is kiderült, hogy a régiós rendőrök is érintettek.

Murcia tartományban emellett lemondott az egészségügyi tárca vezetője, a minisztériumnak pedig állítólag mintegy négyszáz tisztviselője részesült előnyben.

Ceuta egészségügyi tanácsnoka is lemondott, aki azt állította: kollégái nyomására adatta be az oltóanyagot soron kívül. Mallorca püspökének is eszébe jutott, hogy már mindkét dózist megkapta. Castellón főügyésze pedig maga ellen nyújtott be panaszt.

A botrányban azonban kormánypárti és ellenzéki politikusok is érintettek, egyelőre harmincról derült ki, hogy pozíciójukkal visszaélve kapták meg a védőoltást.

A parlament vizsgálóbizottságot állított fel a visszaélések leleplezésére, ami annak fényében is indokolt, hogy Spanyolországban is lassul az oltási menetrend.