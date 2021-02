Elítélték Navalnijt, 2,5 év büntetőtábor vár rá

Elítélte mai tárgyalásán a moszkvai bíróság Alekszej Navalnij ellenzéki politikust. Az augusztusban megmérgezett, majd januárban Oroszországban előállított aktivistát két és fél év letöltendő szabadságvesztést kapott. A tárgyaláson egyébként Alekszej Navalnij csúcsformában volt, káprázatos beszólásokkal tarkította az egész napos meghallgatást. Számtalan megjegyzést tett Vlagyimir Putyin orosz elnökre, aki szerinte „mérgező Vlagyimirként” vonul majd be a történelembe.

Két év nyolc hónap szabadságvesztés vár Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra a moszkvai bíróság mai döntése szerint. A tárgyalás azt hivatott eldönteni, hogy letöltendővé változtassa-e a bíróság az ellenzéki politikus ellen az úgynevezett Yves Rocher-ügyben meghozott felfüggesztett ítéletet. Az ítéletet kihirdető bíró abban találta bűnösnek, hogy többszörösen megsértette a próbaidő feltételét, több alkalommal nem jelentkezett a büntetés-végrehajtási szolgálatnál 2020-ban, még akkor sem, amikor feltehetően az orosz titkosszolgálat mérgezéses merénylete után Németországban kezelték.

Navalnijt három és fél évre ítélték el, egy évet azonban elengedett a bíróság, beszámította a 2008-ra visszanyúló bírósági ügyben már letöltött házi őrizetét. Ezt lényegében enyhítésként lehet felfogni. A Dozsgy ellenzéki hírtelevíziónak nyilatkozó szakértők szerint a hatalom egyfajta kompromisszumos megoldást talált, még a Nyugat nyomására sem hátrálhatott ki Navalnij elítéléséből, mert az a gyengeség jele lenne.

Ilja Novikov ügyvéd szerint az, hogy a tárgyalást vezető bírót gyakorlatilag az utolsó pillanatban lecserélték (az eredetileg megbízott bíró január 28-án beadta a lemondását) arra utal: a törvényszéki ítélet már előre, a hatalom felsőbb köreiben eldőlt.

Az ellenzéki higgadtan hallgatta végig a mintegy 20 perces ítélethirdetést, nem ült ki meglepetés az arcára.

Hol volt, hol nincs

Navalnijt büntetőtáborban, nem fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ez már csak is érdekes, mert a büntetőtáborokat – egyfajta, nem szigorított telepeket – a legtöbb esetben mindentől távol eső, elszigetelt területeken létesítették, így Navalnij lényegében eltűnhet a világ szeme elől. Most sincs éppen szem előtt, az ítélet végrehajtásáig fogságban marad, megy vissza a Matroszkaja Tyisina (Matrózok Hallgatása) fogvatartási központba, ahol oroszországi visszatérése óta raboskodik.

Az ítélet értelmében az ellenzéki 2023-ban szabadul, így aligha lesz esélye a 2021-es parlamenti választásokon menedzselni az ellenzéki tömörülések közös fellépését Vlagyimir Putyin orosz elnök pártja, az Egységes Oroszország kárára.

Abbasz Galljamov politológus is ezt a meglátást osztotta a Dozsgy tévében. Mint mondta, az ellenzéki „eltüntetésével" Navalnij nem fog tudni szervezkedni a parlamenti választásokra, ami a hatalom győzelmét jelenti.

Jogi csapata jelezte, hogy mindenképpen fellebbez a döntés ellen, mi több, elviszi az ügyet az Emberi Jogok Európai Bíróságáig (EJEB). Navalnij moszkvai stábja pedig tüntetésre szólította fel az ellenzéki támogatói a Kreml melletti Manyezsnaja térre. A rendfenntartó erők már készülnek a tiltakozások eshetőségére, biztos, ami biztos. Kordonokat állítottak fel, a környékbeli metróállomásokat lezárták, senkit sem engednek a térre, a környékbeli utcákon pedig megafonon szólítják fel az ácsorgókat a távozásra. „Tisztelt állampolgárok, legyenek szívesek oszolni! Az Önök akciója hatóságilag nem engedélyezett!".

A metrólezárásokról is elsőkézből értesítik a forgalmirendváltozásról.

Több embert, aki eleget tett az ellenzéki felhívásnak, őrizetbe vettek.

Eközben az ellenzékit már vissza is vitték a már két hete otthonául szolgáló Matrózok Hallgatásába.

Az lett volna a meglepő, ha felmentik

A keddi tárgyalást egyébként mintha Hollywoodban készítették volna elő, retorikai bravúrok, drámai beszólások tarkították az egész napos meghallgatást. Navalnij érvelésében vérbeli ellenzékiként szólalt fel, nem kímélve politikai ellenfelét, Vlagyimir Putyint. Szerinte az orosz elnök legfőbb bánata az, hogy igyekezete ellenére nem nagy geopolitikusként, hanem mérgezőként,

„Alsónadrágmérgező Vlagyimirként fog bevonulni a történelembe”

Ezen a ponton egyébként a bíró fel is szólította Navalnijt, hogy ne térjen el a tárgyalás tárgyától.

A tárgyalás során Navalnij azzal érvelt, hogy az EJEB az ügyében nem állapított meg bűncselekményt, és törvényellenesnek nevezte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálatnak (FSZIN) a felfüggesztett börtönbüntetésének letöltendőre változtatását szorgalmazó keresetét.

„Ellenem olyan ügyben folyik bírósági eljárás, amelyben ténylegesen ártatlannak mondtak ki. Emlékeztetek arra, hogy az Yves Rocher-ügy minden oroszországi fázisán átjutva az EJEB-hez fordultam, a strasbourgi bíróság pedig a tetteimben nem látott bűncselekményt. Oroszország közvetve elismerte ezt az ítéletet azzal, hogy kártérítést fizetett ki a számomra” – fogalmazott.

„És ez megőrjíti a bunkerében ezt a lopós kis embert”

– utalt vissza Putyinra Navalnij.

A keddi tárgyalás nem szűkölködött az abszurd fordulatokban sem. Az FSZIN képviselője például arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzéki politikus többszörösen megsértette a felfüggesztett 3,5 éves börtönbüntetésének próbaidejének feltételét, nem jelentkezett be a nyilvántartáson. Megismételte azt is, hogy tavaly augusztus és december között sem jelent meg az előírt ellenőrzéseken, így a FSZIN-nek sokáig tudomása sem volt arról, hol tartózkodik, ezért is adtak ki ellene körözést.

„Kómában voltam, az intenzíven”

– vágta rá az ellenzéki. Hozzátette, hogy az ügyészség egyébként ismerte ügyvédjének a telefonszámát, ezért ha akarták, elérték volna.

A csúcsformáját hozó Navalnij még feleségének is üzent a meghallgatás során. Lakcímére vonatkozó bírói kérdésre az ellenzéki elmondta, jelenleg a Matrózok Hallgatásában él, ezen ponton szólt a politikai aktivista Julia Navalnijnak.

Még a cellámban is közvetítették, hogy megsértetted a közrendet. Rossz kislány! Büszke vagyok rád

– mondta az üvegkalitkáján keresztül. A bírósági meghallgatás során egyébként folytatódtak a tüntetések Moszkvában. Ennek megfelelően az egész városban megnövelt erőkkel vonult az utcára a rendőrség, a hatóságok több esetben is eljártak a Navalnij-szimpatizánsokkal szemben. A hatósági fellépés nyomon követésére szakosodott OVD-Info szerint kedden (Navalnij ítéletének kihirdetéséig) mintegy 350 tiltakozót vettek őrizetbe elő.

(Borítókép: Alekszej Navalnij 2021. február 2-án. Fotó: Moscow City Court / Handout / REUTERS)