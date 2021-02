Egy éve halt meg koronavírusban a kínai orvos, aki riadót fújt a járvány miatt

Egy éve hunyt el koronavírusban Li Ven-liang kínai orvos, aki először tudósított a Vuhanban kitört koronavírus-járvány veszélyeiről.

Li a hivatalos bejelentéseket megelőzve hívta fel a figyelmet a közelgő bajra, a kínai hatóságok azonban „valótlan pletykák terjesztésének” vádjával megrovásban részesítették.

A 33 éves orvos 2020. február 7-i halála széles körű megdöbbenést váltott ki Kínában, egyben a társadalmi düh is megerősödött a kormány titkolózása miatt. Li Ven-liangra azóta a járvány mártírjaként tekintenek.

Bár márciusban 33 orvos sorstársával együtt posztumusz kitüntetésben részesítették, Hszi Csin-ping kínai elnök a járvány hőseinek szeptemberi számbavételekor említést sem tett róla.

A Vuhani Központi Kórház környékén azóta visszatért az élet a rendes kerékvágásba, Li Ven-liang emléke viszont azóta is aktívan él. Amikor azonban a Reuters hírügynökség újságírói a környéken jártak, állítólag két civil ruhás férfi követte őket, aki biztonságiként azonosította magát, a helyi őrök pedig megtiltották nekik a kórház bejáratának lefilmezését.

Dominic Dwyer, a WHO kutatócsoportjának tagja a Reutersnek úgy nyilatkozott, a kitörés korai szakaszáról jelenleg is aktív kutatások folynak, eredményeiket pedig be fogják mutatni a nyilvánosságnak.