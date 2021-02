Az FBI még keresi a Capitolium ostromakor elhunyt rendőr halálának felelősét

Brian Sicknick, a Capitoliumot védő egyik rendőr valószínűleg azután lett rosszul, hogy az ostromlók lefújták egy medvetámadáskor használt, a nagyvadak elriasztására szolgáló szerrel. A támadásról, ami valószínűleg a halálát okozta, videofelvétel is készült – számolt be a CNN.

A nyomozás továbbra is nehéznek ígérkezik, és még nem világos, hogy mivel vádolhatják meg az elkövetőt. A Capitolium rendőrségének közleménye szerint a törvényszéki igazságszakértői vizsgálat még nem fejeződött be. Még várnak a toxikológiai eredményekre, és továbbra is együttműködnek a nyomozásban részt vevő többi állami szervvel – közölték.

A nyomozók már megtalálták a felvételeken az elkövetőt, de a személyazonosságát még nem állapították meg. További videófelvételeket is vizsgálnak.