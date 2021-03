Horvátország sem vár már az EU-ra, vizsgálja az orosz vakcina engedélyezésének kérdését

Horvátország megvizsgálja annak lehetőségét, hogy még mielőtt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyná a Szputnyik V vakcinát, hogyan kaphatna az orosz oltóanyag behozatali engedélyt – jelentette be Vili Beros egészségügyi miniszter.

Beros kedd este Oroszország zágrábi nagykövetével beszélt Horvátország vásárlási szándékáról. A horvát tárcavezető mindazonáltal hangsúlyozta, hogy

Zágráb nem eltávolodni akar az EU közös vakcinabeszerzési terveitől, hanem egyfajta kiegészítésről van szó.

A tárcavezető február közepén, a válságstáb egyik sajtótájékoztatóján már jelezte, hogy Horvátország tárgyal Moszkvával az orosz Szputnyik V oltóanyag beszerzéséről – írja a távirati iroda.

Akkor azt mondta: az volna a legoptimálisabb, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezné a vakcinát, de az eltarthat egy ideig.

Az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap január végén nyújtotta be a Szputnyik V vakcina engedélyezési kérelmét az EMA-hoz az MTI szerint, de a folyamat gyorsított eljárásban is több hónapot vehet igénybe. Más források azonban arról tudósítanak, hogy ez az engedélykérelem még nem érkezett be az EMA-hoz.

Horvát sajtóértesülések szerint – vélhetően éppen ezért – a horvát külügyminisztérium bekérte az orosz vakcina dokumentációját ellenőrzésre, hogy az ország gyógyszerügynöksége engedélyezhesse a behozatalát.

Amennyiben Zágráb is engedélyt ad az orosz vakcina vészhelyzeti használatára, Magyarország és Szlovákia után Horvátország lenne a harmadik uniós tagállam, amely az orosz oltóanyaggal gyorsítaná fel az oltási menetrendet.