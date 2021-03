A QAnon sámánnak minden porcikája bánja, hogy behatolt a Capitolium épületébe

Nemrég interjút adott a börtönből a QAnon sámánként ismert Jake Angeli, aki a Capitolium ostromának egyik legismertebb figurájává vált.

A férfi a videó elején azt mondja: a cselekedeteivel nem a saját országa ellen akart támadást intézni.

Elmondta, hogy az ostrom során egy sámáni dalt énekelt, valamint leállította azokat, akik lopni akartak a szenátus épületéből.

Ezenfelül egy imát is mondott annak érdekében, hogy „visszahozza Istent a szenátusba".

Ugyanakkor azt is bevallotta az interjúban, hogy a rendőrök ellen erőszakosan lépett fel, valamint hogy törvénytelenül hatolt be a Capitoliumba.

Minden porcikámmal bánom, hogy behatoltam az épületbe

– ismerte el.

Elmondta továbbá, hogy azért állt ki Donald Trump mellett, mert úgy érezte, hogy a média ellenségesen és igazságtalanul viszonyult hozzá.

Én is ennek voltam az áldozata egész életemben, az iskolában és otthon is

– mondta, hozzátéve azt is hogy ezért érzett együtt Trumppal. Az interjúban ugyanakkor azt is elmondta: továbbra sem bánja, hogy „hű maradt" Trumphoz. Korábban a CBS Newsnak viszont ezzel ellentétes nyilatkozatot is adott már.