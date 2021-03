Izrael két vállra fektette a vírust, de nem volt olcsó

Izrael határozottan nyerésre áll a koronavírussal szemben; a 9,3 milliós lakosságból ötmillió embert már legalább egyszer beoltottak, és ebből 3 789 116-ot már másodszor is. Látszik a fény az alagút végén, és a lámpás neve: zöldkártya. A hétvégén mindenki előtt megnyíltak az éttermek, kocsmák, múzeumok, könyvtárak – a szállodákba, uszodákba, rendezvénycsarnokokba, stadionokba és edzőtermekbe azonban csak az oltottságot (immunitást) igazoló zöldkártya felmutatásával lehet belépni – derült ki az El Mundo tudósításából.

Vasárnap már-már visszatért Izraelben az élet a normális, a koronavírus-járvány előtti kerékvágásba.

A világszerte példátlan méretűnek számító oltáskampány hatására megnyíltak az éttermek, kávéházak, cukrászdák, kocsmák és rendezvénycsarnokok.

A nyitásnak sokkal nagyobb a gazdasági és lélektani hatása annál a jóleső érzésnél, hogy a közel-keleti ország lakosai most már nyilvános helyen is megihatnak egy korsó sört vagy egy csésze kávét. Már persze akik rendelkeznek a zöldkártyával. Mert aki nem, az csak a szabad levegőn, a kerthelyiségben vagy a kocsmák teraszán fogyaszthat.

A zöldkártyát az kapja meg, aki bizonyítottan átesett a fertőzésen, ennélfogva ellenanyag termelődött a vérében, illetve az, akit már beoltottak.

A számok nem hazudnak: egész februárban összesen 935-en haltak meg Izraelben, míg Magyarországon jelenleg is napi 100 és 150 között mozog a koronavírus szövődményeiben elhalálozottak száma. Ebből a 935-ből 553-an nem kaptak semmiféle oltást, 239-en pedig már az első oltás után, de még a második előtt vesztették életüket. (Tehát egy oltás még nem ad védettséget.)

Ettől persze még nem lehet legyőzöttnek nyilvánítani Izraelben a Covid–19-et, a szakemberek figyelmeztetnek egy negyedik hullám veszélyére is, már amennyiben az újabb variánsok be tudnak szivárogni az országba. Jelenleg naponta legfeljebb ezer ember léphet be Izraelbe, gyakorlatilag kizárólag a Ben-Gurion repülőtéren keresztül, de a március 23-án esedékes parlamenti választások közeledtével ez a szám napi háromezerre emelkedhet.

Egyszerre örömmel és aggodalommal szemléljük a vendéglátóhelyek megnyitását, amelyek hosszú hónapokon át zárva voltak – mondta Nachman Ash, a vírus elleni védekezés főnöke, az izraeli Müller Cecília. – Nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, különben semmivé válnak az eddigi erőfeszítéseink. A vírus még köztünk van, de ahogy haladunk előre a lakosság beoltásával, egyre nő annak az esélye, hogy végleg kilábalhatunk ebből a mizériából.

Izrael mindenesetre jól áll a világ többi részéhez képest; az emberek 60 százalékát már beoltották, az ötven év felettieknél ez az arány 90 százalék.

Dr. Hagit Sarbagil-Maman, az asdódi Assuta kórház igazgatóhelyettese szerint a totális szabadság csak akkor engedhető meg, ha már a népesség legalább 90 százalékát beoltották, csak akkor jön létre az a bizonyos nyájimmunitás.

A zöldkártya bevezetése éles vitát váltott ki a lakosság körében, sokan tiltakoznak amiatt, hogy az igazolvány többletjogokat biztosít a beoltottak és a fertőzésen már átesettek számára. Az El Mundo megkérdezett egy Izraelben élő spanyol nőt, aki szerint azonban nincs semmi probléma a zöldkártyával:

Ha beülök egy étterembe, sokkal nyugodtabb vagyok így, hogy tudom, akik velem együtt ott vannak, már nem tudnak megfertőzni engem.

Összegezve: vasárnaptól megnyíltak a bárok, kocsmák, éttermek, bevásárlóközpontok, könyvtárak, múzeumok, de a szállodákba, uszodákba, rendezvénycsarnokokba, stadionokba és edzőtermekbe csak az oltottságot (immunitást) igazoló zöldkártya felmutatásával lehet belépni. Az egy évnél fiatalabb kisdedek bárhová bevihetők, az éttermekben az asztalok között legalább két méter távolságnak kell lenni, és egyszerre húsz főnél többen nem lehetnek bent.

Aki megszegi a szabályokat, 5000 sékeles (1200 eurós) bírsággal sújtják.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap az egyik jeruzsálemi étterem teraszán reggelizett, ezzel is demonstrálva, hogy nem fél a vírustól. A fotót azonnal meg is osztotta a Twitteren, nyilván nem véletlenül, hiszen két hét múlva itt vannak a választások.

A kisebb stadionokban 750, a nagyobbakban 1500 főben limitálták a nézőszámot.

A lakosság egyetlen szegmense a népesség mintegy 20 százalékát kitevő palesztinoké, ahol a kívánatosnál lassabban halad az oltás. Az új megbetegedések 40 százaléka az arabok közül kerül ki, ami komoly felülreprezentáltságot jelez.

Érdekes, hogy a második hullám idején a legtöbb áldozatot az ultraortodox zsidók között szedte a járvány.

Persze mindennek ára van, a vírus legyőzésének is. Izrael kétmillió dózis Pfizer-vakcinát rendelt a gyártótól, darabját 28 dollárért, ami 43 százalékkal magasabb ár, mint amennyiért például a cég árulja az Egyesült Államoknak (19,50 USD).

Hiába, a gyorsaságnak ára van; Izrael úgy tudott előbbre kerülni a sorban, hogy felárat fizetett a Pfizernek.

Izrael a Modernából is nagy mennyiséget rendelt, a Szputnyik V-ből pedig egyenesen másfél millió adagot, miközben a hazai gyártású vakcina munkálatai is gőzerővel folynak.

A vakcinák ára körül amúgy elég nagy a bizonytalanság. A portfolio.hu-n megjelent táblázat szerint ugyanis a nálunk engedélyezett oltóanyagok ára a következő:

– Pfizer/BioNTech: 14 dollár/dózis – mRNS-technológia

– Moderna: 31 dollár/dózis – mRNS

– AstraZeneca: 5 dollár/dózis – vektorvakcina

– Szputnyik V: 6 dollár/dózis – vektorvakcina

– Sinopharm: 62 dollár/dózis – inaktivált vírus

(Borítókép: Résztvevők mutatják fel zöldkártyájukat, mielőtt beengednék őket a „zöldkártyás” koncertre a Bloomfield Stadionba Tel-Avivban, 2021. március 5-én. Fotó: Jack Guez/AFP)