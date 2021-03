Felajánlotta a kormány a Magyarországon dolgozó diplomaták beoltását

A fogadó állam oltja be a diplomatákat, vagyis a külszolgálaton dolgozó magyar külügyesek is állomáshelyeiken kapják meg a vakcinát – derül ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Indexnek adott válaszából. Ebből pedig következik, hogy a magyar állam felajánlotta az országban dolgozó, külföldi diplomaták beoltását.

Az egyes országokban működő külképviseletek és dolgozóik biztonságát a fogadó állam köteles biztosítani. A külképviseleteken dolgozók beoltása ezért – a koronavírus terjedésének megakadályozása mellett – a nemzetközi szerződések értelmében a fogadó állam kötelezettsége. A Magyarországra akkreditált diplomáciai testület esetében az oltás a magyar oltási rendnek megfelelően, az elérhető és engedélyezett vakcinákkal fog történni

– fogalmazott levelében a külügy. Arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, hogy pontosan milyen oltóanyagot kapnak a Magyarországon szolgáló külföldi diplomaták.

Az üggyel kapcsolatban az Index több magyar diplomatát is megkeresett, elmondásuk szerint az oltáskérdés a járvány egyik izgalmas szakmai kihívásának bizonyult. Egyrészről ugyanis a külszolgálaton dolgozók hazarendelése, vagy a kirendeltségek számára a vakcinák, az egészségügyi dolgozók biztosítása komoly anyagi terhet jelentett volna. A másik oldalon viszont ott van az is, hogy a fogadó országtól függően ugyanis a magyar diplomaták beoltása hónapokig, akár több évig is elhúzódhat.

Nyilván elsősorban ez a távoli állomáshelyeken, a harmadik világban dolgozók szempontjából izgalmas kérdés. Esetükben a hazautaztatás költsége nagyon magas, miközben a világ sok országában még el sem kezdődött a vakcinálás

– fogalmazott egy uniós országban szolgáló diplomáciai forrásunk. Megkerestünk egy Indiában dolgozó magyar külügyest is. A dél-ázsiai ország a világ második legnagyobb gyógyszergyártási kapacitásával rendelkezik, egyelőre azonban lakosságának csak kevesebb mint 1 százalékát tudta beoltani. Az ott dolgozó magyar diplomata elmondta: az indiai kormány már januárban felvette a kapcsolatot a külképviseletekkel, akkor regisztrált a magyar állomány is. „Azóta nem kaptunk hírt, várjuk a sorunkat” – folytatta forrásunk, hozzátéve: más keleti országokhoz hasonlóan India is eredményesen kezelte a járványt, a nagyvárosok biztonságosak, és a hétköznapok is szabadabban zajlanak.

A dél-ázsiai országban valószínűleg a Pfizer–BioNTech oltóanyagát használják majd, de úgy tudjuk, az arab országokba delegáltak például a kínai vakcinát kapják.

Nem minden országban zajlott le zökkenőmentesen a diplomaták beoltásának ügye. Az Egyesült Államok számára például presztízsveszteséget jelent, hogy tizenhárom országban az amerikai diplomatáknak Moderna- és Pfizer-oltóanyagot ajánlott fel a fogadó fél, a saját készleteik kárára. Erről a The Washington Post számolt be a napokban, külügyes jegyzőkönyvekre hivatkozva azt írták, a kérdés megosztotta az állományt. Egy Közel-Keleten állomásozó diplomata a lapnak elmondta: nagyon kellemetlen, hogy a világ legjobb módú államának jótékonyságot kell elfogadnia a járvány alatt. Politikai szempontból problémás továbbá, hogy a Moszkvában dolgozó állomány pár tagja jelentkezett a Szputnyik V vakcinára, miközben az amerikai járványvédelmi központ nem engedélyezte az orosz oltóanyagot.

(Borítókép: A kínai Sinopharm vakcinái Budapesten. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)