Meg sem nézték, hogy mit kapott, beadták neki a Modernát

Az egyik bukaresti oltóközpontban egy cukorbeteg fiatalembernek tévedésből a Moderna által gyártott emlékeztető oltást adták be, pedig előzetesen a Pfizer/BioNtech-féle vakcinát kapott, írta a Foter.ro egy olvasói jelzés alapján. Állítólag az illetőnek, a helyszíni bejelentkezéskor, meg sem nézték az első oltáskor kiállított bizonylatát, amin persze szerepel, hogy Pfizert kapott korábban.

Az asszisztensnők utólag rádöbbentek a hibára, behívták az orvost, aki az érintett elmondása szerint, azzal próbálta megnyugtatni a beoltottat, hogy semmi baja nem lesz, az ilyesfajta tévedések meg amúgy is elő szoktak fordulni, nem ő az első, aki így jár. Az orvos jelezte azt is: ebben a formában nem tudják kiállítani a második oltási bizonylatot, mert a rendszerbe nem lehet így bevezetni, de van egy ötlete: ha beírhatják, hogy mégis Pfizert kapott, akkor lesz papír is. A fiatalember végül bizonyítvány nélkül távozott az oltóközpontból.