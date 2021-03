Harry hercegnek új munkája van

A sussexi herceg is beszáll a Szilícium-völgy projektbe, egészen pontosan a BetterUp Inc. nevű cégnél kapott munkát. Egy applikáció főtisztviselője lesz, amely szakmai tanácsadást és mentorprogramot kínál az érdeklődők számára.

Segíteni szeretnék, hatással lenni az emberek életére. A proaktív coaching végtelen lehetőséget kínál a személyes fejlődéshez, a fokozott tudatossághoz és a jobb élethez

– írta e-mailben a herceg a The Wall Street Journal-nek, amikor új állása iránt érdeklődtek.

A hercegi pár egyébként jelenleg Kaliforniában él, és valószínűtlen, hogy valaha is visszatérnek az udvarba. Voltaképpen a kapcsolatuk kezdete óta folyamatosan a bulvárlapok címlapján voltak, miután pedig tavaly visszaléptek uralkodói tevékenységüktől, nemrég pedig Oprah Winfrey-nek is adtak interjút, felrobbantották az internetet, és bár sok szimpatizánst, de sok ellenlábast is szereztek — ismét. Meghan Markle féltestvére például szintén akcióba lendült, állítja, hogy ez a házasság hamarosan zátonyra fut.