Peking a briteknek is viszonozta a szankciókat

Viszonozta Kína az Egyesült Királyság büntetőintézkedéseit, kitiltott kilenc személyt és szankcionált négy, emberi jogokkal és az ujgurok helyzetével foglalkozó brit entitást.

Az ügy előzménye, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióval párhuzamosan szankcionált magas rangú kínai tisztviselőket a nyugat-kínai muszlim ujgur kisebbséggel szembeni elnyomó bánásmód miatt.

Peking már megtette a válaszlépéseket az EU felé, most került a sor az Egyesült Királyságra.

A szankciós listára felkerült Duncan Smith, a Konzervatív Párt korábbi vezetője, valamint maga a tömörülés emberi jogi bizottsága, és több brit törvényhozó.

A kínai külügyminisztérium az intézkedéseket azzal indokolta,

hogy az érintettek „hazugságokat és félrevezető információkat" terjesztenek Hszincsinagról.

A szankciók értelmében az illetők és családtagjaik nem léphetnek Kína területére és nem folytathatnak üzleti tevékenységet kínai vállalatokkal.

Az Egyesült Államok és Kanada szintén alkalmazott szankciókat kínai tisztségviselőkkel szemben az ügyben, de velük szemben Peking még nem tett ellenlépéseket – mutat rá az MTI.

Már évek óta tudni lehet, hogy tömegesen internálják a nyugat-kínai Hszincsiang tartomány ujgur kisebbség tagjait átnevelő táborokba, de úgy néz ki, az állami szintű következményei még csak most értek be. Megfigyelők szerint az új amerikai kormányzat, folytatva elődje politikáját, nyomást akar gyakorolni Pekingre, és sürgeti a közös fellépést szövetségeseivel Kína ellen. Az ujgurok helyzete pedig kiváló alapot szolgáltat erre.

Az ujgur kérdést igazán csak most sínylette meg Kína nemzetközi imidzse, az ázsiai óriás azonban nem hagyja magát, nem csak a világpolitikai színtéren keményít be, de gazdaság területén is ellentámadásba lendül.