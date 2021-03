Lerántották a leplet az orosz elnök valódi arcáról: ezt csinálja Putyin szabadidejében

Ha mindig is tudni szerette volna, hogy mivel tölti szabadidejét az orosz elnök – már, ha van neki ilyesmi –, most nem kell tovább várnia, mert a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón most lerántotta a leplet az orosz elnök valódi arcáról.

Talán túlságosan is nyilvánvaló lenne arra tippelni, hogy Vlagyimir Putyin leginkább horgászni, vadászni vagy túrázni és lovagolni szeret a szabadidejében, ugyanis elég sűrűn oszt meg az orosz sajtó a világgal olyan képeket, amelyeken az elnök a fentebbiekkel foglalkozik, de a helyzet ennél valamivel árnyaltabb.

Az Index is írt róla, hogy múlt hétvégén például nagyon adott az idillnek Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, ugyanis közösen rótták a tajga lankáit, ahol aztán egy lánctalpas terepjáróval járták körbe a vidéket, amelyet természetesen Putyin vezetett.

A 68 éves orosz elnöknek mégsem ezek, hanem az olvasás a kedvenc szabadidős hobbija – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, és csak úgy mellékesen még azt is megosztotta a negyérdeművel, hogy Putyin legszívesebben történelem- és életrajzi könyveket, valamint emlékiratokat olvas – írja a Sputniknews alapján a Ripost.

Beszámoltak arról is, hogy az elnöki különgépen mindig megtalálhatóak a legfrissebb napilapok és közéleti magazinok, ugyanis az orosz elnök – ha teheti – az idő nagy részét olvasással tölti, amikor külföldre utazik.

Emellett angol és német nyelvű televíziós hírcsatornákat is szokott nézni, és minden reggel alaposan átböngészi a stábja által összeállított menetrendet az éppen aktuális teendőiről.

Az elnök egyébként múlt hét kedden megkapta a koronavírus elleni védőoltás első fázisát, erről nem készült kép, mert Putyin korábban azt mondta, hogy nem hajlandó kamerák előtt majomkodni, amikor oltásra kerül a sor. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy az Oroszországban használt három oltóanyag közül melyikkel oltották be az orosz vezért, csak annyit, hogy a mellékhatásokat még ő is érezte.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy jármű vezetőfülkéjében a szibériai tajgán 2021. március 21-én. Fotó: MTI / EPA / Kreml / Szputnyik / Pool / Alekszej Druzsinyin)