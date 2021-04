Szijjártó Péter: Áprilisban Magyarországra jön a WHO

A koronavírus-járvány ellen az oltás az egyetlen alternatíva, ezért a vakcinákból semmiképpen sem szabad ideológiai és politikai kérdést csinálni – mondta csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek Genfből, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal tartott közös sajtótájékoztatót.

Világosan látszik, hogy az egész világon exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, újabb és újabb variánsok lépnek fel, ezért az oltásnak nincs alternatívája, gyorsan kell oltani annak érdekében, hogy megvédjük az embereket

– jelentette ki a miniszter. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a WHO kiváló példát mutatott azzal, hogy nem csinált ideológiai kérdést a vakcinákból. Mint mondta, mindazok, akik ideológiai kérdéssé tették Brüsszelben az oltást, azok gyakorlatilag emberek halálát okozták. Szijjártó Péter felszólította a magyar ellenzéket, „hagyjon fel az oltásellenes kampánnyal, és ne tegyen ideológiai vita tárgyává egyes oltóanyagokat, elbizonytalanítva ezzel az embereket”.

A WHO főigazgatójával tartott közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter azt is elmondta, a jövőben is fontos lesz az oltóanyagok utánpótlása, ezért Magyarországon is kialakítanak erre a célra gyártási kapacitást, amely 2022 végére már rendelkezésre fog állni. A felek bejelentették, hogy

április végén a WHO európai vezetői is Magyarországra látogatnak, hogy e gyártási kapacitásnak az európai, illetve a globális láncba történő bekapcsolásáról tárgyaljanak.

A sajtótájékoztatón a miniszter kiemelte, hogy az Európai Unióban Magyarország vezető szerepet tölt be a lakosságarányosan oltottak számát tekintve, mert lassan eléri azt, hogy a felnőtt lakosság 25 százaléka legalább az első oltást megkapja.

Minél több embert tudunk beoltani, annál több életet mentünk meg

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szintén kiemelte az oltóanyagok helyi gyártásának a szükségességét, hozzátéve, hogy a WHO törekedni fog arra, hogy támogassa Magyarországot ennek megvalósulásában. A főigazgató elismerően nyilatkozott a magyarországi oltási kampány gyorsaságáról is. Az immáron 24 százalékos lefedettséget rendkívül meggyőzőnek nevezte, és arra biztatta Magyarországot, „tartsa meg ezt a lendületet”. A főigazgató ezen kívül a járványügyi rendelkezések – egyebek közt a maszkviselés – betartásának fontosságára is felhívta a figyelmet.