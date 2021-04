Tajvan az Egyesült Államokkal együtt lépne fel a kínai fenyegetés ellen

Tajvan hasonló gondolkodású országokkal, így az Egyesült Államokkal együtt kívánja megőrizni az indo-csendes-óceáni térség békéjét és stabilitását, valamint elejét venni a „kalandozó manővereknek és provokációknak" – jelentette ki Caj Jing-ven, a sziget államfője.

A „kalandozó manőverekkel" egyértelműen Kínára utalt a tajvani elnök, amely az utóbbi időben fokozta a saját, szakadár területének tekintett szigetre gyakorolt nyomást. Amellett, hogy diplomácia úton igyekszik elszigetelni Tajpejt, egyre gyakoribbá váltak a kínai harci repülők berepülései a tajvani légvédelmi övezetbe, legutóbb pedig hadihajókkal közelítette meg a szigetet.

Legutóbb hétfőn repültek be kínai harci repülők a tajvani légvédelmi övezetbe, köztük atomtöltetek hordozására is alkalmas bombázók. A manőverek célja jelezni, hogy Peking továbbra is Kína részeként tekint Tajvanra, illetve figyelmeztetni az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon a stratégiai fontosságú térségben a feszültség fokozásától.

Caj Jing-ven a kijelentését két amerikai tisztségviselővel folytatott találkozóján tette, akik Joe Biden amerikai elnök küldöttjeiként érkeztek nem hivatalos látogatás keretében a szigetre. Az út célja demonstrálni, hogy Washington elkötelezett Tajvan és tajvani demokrácia védelme mellett – írja a Reuters.

Peking, amely nem nézi jó szemmel Washington és Tajpej közeledését, azt közölte, hogy a tisztségviselők látogatása csak súlyosbítani fogja a már így is feszült helyzetet a Tajvani-szorosban.