A SaveEUStudents uniós szintű kampány célja az, hogy egyenlő feltételeket teremtsenek minden magyar és európai uniós diák számára. A petíciót beadó szervezetek ezért egy olyan EU-s program létrehozáért lobbiznak, mely fedezné az egyetemi tandíjakat, illetve a megélhetési költségeket az Egyesült Királyságban tanuló uniós polgárok számára – derül ki a Hungarian Youth Association Indexhez eljuttatott közleményéből. A diákok lengyel partnerszervezetükkel (Federation of Polish Student Societies in the UK ) közösen indított petícióval azt szeretnék elérni, hogy a Brexit után drasztikusan megemelkedő brit egyetemi tandíjak ne jelenthessenek akadályt az Európai Unióban élő tehetséges fiataloknak.

Az új program így az Erasmus+ helyébe léphetne az Egyesült Királyságban, amely azután szűnt meg, hogy a britek 2020. december 31-én az uniós oktatási programból is kiléptek.

Jelenleg 2530 magyar és összesen 147 ezer EU-s diák tanul az Egyesült Királyság egyetemein, ebből nagyjából 14 ezren még az Erasmus-program segítségével folytatják tanulmányaikat. 2021 szeptemberében kezdve ez a szám azonban csökkenni fog, ha az EU nem pótolja ki a elveszett támogatást.

A Brexit ugyanis a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az EU-ból érkező egyetemi hallgatók

a 2021/22-es tanévtől már nem lesznek jogosultak a kedvezményes tandíjra.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi 9 250 fontos (3,9 millió forintos) éves tandíj csak azok számára lesz elérhető, akik már a fent említett dátum előtt megkezdték tanulmányaikat. Az idén kezdő magyar diákoknak már átlagosan 28 050 fontot (11,8 millió forintot) kell majd fizetnie évente, ráadásul diákhitelhez sem férhetnek hozzá, amellyel korábban szintén nagyon sokan éltek közülük.

Ha mindezt nem sikerül egy uniós programmal kompenzálni, akkor az hosszútávon ahhoz vezethet, hogy a közeljövőben nagyon kevés diáknak lesz lehetősége az Egyesült Királyságban tanulni. A Hungarian Youth Association szerint a magyar hallgatók számát tekintve akár 70-80 százalékos visszaesés is reális lehet.