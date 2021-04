Szuez után: a szibériai hal vasúton megy Németországba

Az Ever Given teherhajó balesete után nyilvánvalóvá vált, mennyire kiszolgáltatott a világkereskedelem a tengeri áruszállításnak. Láthattuk, hogy ha egy keleti alkatrészbeszállító nem tudja időben leszállítani termékeit, akkor nyugaton akár gyárak is leállhatnak. Ezért egyre több cég veszi fontolóra, hogy alternatív szállítási útvonalakat válasszanak.

A Fesco Transportation Group próbaképpen hűtött halterméket vitt vasúti konténerben az oroszországi Vlagyivosztokból Németországba. A vonat negyvenkilenc darab negyven láb hosszú hűtőkonténerből állt. A vonat végállomása Szentpétervár volt, ahol a rakományt hajóra rakodták, és tengeri úton vitték tovább az észak-németországi Bremerhavenig – írja a Magyar Nemzet.

Kiderült, hogy a harminchárom napos szállítási idővel a szolgáltatás kétszer gyorsabb, mint a termékek eljuttatására hagyományosan használt szuezi útvonalon.

Nem csak a transzszibériai vasút lehet megoldás a tengeri útvonalak kiváltására Ázsia és Európa között. Izrael régóta tervezi, hogy összeköti a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel az Eilat déli kikötője és Ashdod kikötője közötti, jórészt sivatagi vasútvonal segítségével. A Red-Med Railway tervét először 2012-ben hagyta jóvá az izraeli kormány, azonban finanszírozás híján nem valósult meg.

A világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given március 24-én zárta el a forgalmat a Szuezi-csatornán. A Szuezi-csatorna a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala, a tengeri világkereskedelem tíz százaléka megy rajta keresztül. A teherhajó napi szinten 9,6 milliárd dollár értékű árut tartóztatott fel.