India készletei kiürültek, tehetetlenek a járvánnyal szemben

„Tehetetlenek vagyunk. Csak arra vagyunk képesek, hogy együtt zokogjunk a hozzátartozókkal” – így ecsetelte az indiai járványhelyzetet egy ott dolgozó orvos.

Tavaly óta 17,6 millió fertőzöttet regisztráltak az 1,3 milliárd lakosú országban, a szakértők szerint ez azonban csak a jéghegy csúcsa. A becslések szerint a valós szám ennek a harmincszorosa, azaz több mint fél milliárd fertőzött.

„Köztudott, hogy az esetszámok és az elhalálozási adatok egyaránt alulbecsültek, mindig is azok voltak” – hangoztatta dr. Ramanan Laxminarayan epidemiológus.

„Tavaly úgy becsültük, hogy csak minden harmincadik fertőzést sikerült teszteléssel azonosítani. Ezúttal a halálozási számok valószínűleg mélyen alábecsültek” – mondta az újdelhi betegségdinamikai központ igazgatója.

A szakértő becsléseit az NDTV is megerősítette: oknyomozó riportjában 1150 olyan halálesetről számol be csak a fővárosban, amelyek a múlt héten nem jelentek meg a hivatalos újdelhi összesítésben.

Ezt bizonyítja, hogy a temetőkben szabadtéri krematóriumokat rögtönöznek az áldozatok elhamvasztására.

A hivatalos adatok szerint valamelyest csökkent a napi esetszám. Április 27-én „már csak” 323 ezer fertőzöttet regisztráltak az előző napi csaknem 353 ezerhez képest.

Ha azonban a hivatalos számokat a harmincas szorzóval mutatjuk ki, akkor már ijesztő, nagyságrendekkel nagyobb fertőzésszámnál tartunk.

India még csak a járvány második hullámánál tart, készletei azonban már kimerültek.

Hiányzik az életmentő egészségügyi oxigén, nincs elegendő ágy az intenzív osztályokon, és kevés a kezeléshez szükséges gyógyszer.

A riasztó helyzet mozgósította a világot.

Az Egyesült Királyság 600 orvosi eszközt, köztük 100 lélegeztetőgépet, valamint 95 oxigént előállító berendezést küldött már április 25-én, ami közben meg is érkezett.

International cooperation at work! Appreciate the shipment of vital medical supplies from ** including 100 ventilators & 95 oxygen concentrators that arrived early this morning. pic.twitter.com/MBZFwSn4cH

Az Európai Unió most készíti segélycsomagját, hogy mielőbb eljuttassa Indiába – jelentette be Ursula von del Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szolidaritásáról biztosította Indiát Angela Merkel is. „Csak együtt győzhetjük le a járványt” – üzente a német kancellár. Németország külön segélyszállítmányt is küld Indiába.

Kína szintén oxigénkoncentrátorokat küldött szomszédjának, míg az Egyesült Államok oxigéndúsítók mellett a vakcina előállításhoz szükséges alapanyagokkal is segíti a népes országot.

Hasonló segélycsomagot állított össze az Egészségügyi Világszervezet is.

„A legtöbben közülünk hét napja nem hajtottuk nyugovóra a fejünket” – nyilatkozta a Reutersnak egy gerincklinika orvosa.

„Az oxigénhiány annyira súlyos, hogy két beteget kénytelenek egy lélegeztetőre kapcsolni” – mondta dr. Preetham.

Manoj Kumar édesanyja is súlyos légzési problémákkal küszködik. Fia egy autó csomagterében próbálja oxigénnel lélegeztetni.

Manoj Kumar sits next to his mother, Vidhya Devi, who was suffering from a breathing problem as she receives oxygen for free inside her car at a Gurudwara (Sikh temple) in Ghaziabad, India. More photos amid India's deadly second wave: https://t.co/Dqk12JxX5I * @dansiddiqui pic.twitter.com/e8o2a1qCmo