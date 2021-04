Júniustól kezdődhet a tinédzserek oltása az Európai Unióban

Várhatóan június elejétől lehet majd használni az Európai Unióban a 12–15 éves korosztály körében az új típusú koronavírus ellen (SARS-CoV-2) a Pfizer amerikai gyógyszeripari társaság és a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat együttműködésével kifejlesztett vakcinát – mondta a német cég vezérigazgatója.

Ugur Sahin a Der Spiegel című német hírmagazinnak elmondta, hogy az európai uniós engedélyezési kérelem benyújtását megelőző munka utolsó szakaszánál tartanak, és terveik szerint május 5-én hivatalosan megkérik az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), hogy készítményük alkalmazási engedélyét terjesszék ki a 12–15 éves korosztályra.

Az EMA vizsgálata rendszerint néhány hétig tart, így már június elején beadhatják az első oltásokat – mondta Ugur Sahin.

A Pfizer és a BioNTech március végén jelentette be, hogy készítményük az úgynevezett harmadik fázisú klinikai vizsgálat alapján százszázalékos hatékonysággal véd a SARS-CoV-2 okozta betegségtől (Covid–19) a 12–15 éves korosztályban. Megfigyelték azt is, hogy az oltás nagyon erőteljes immunválaszt vált ki a korcsoportba tartozó gyerekeknél – számolt be az MTI.

Az oltóanyag biztonságosságát és hatékonyságát a kisgyermekeknél és a legalább hat hónapos csecsemőknél is vizsgálják.