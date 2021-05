A beoltottak fél százaléka kapta el a koronavírust Szlovákiában

A 987 555 beoltott személy közül, akik megkapták az első adag vakcinát, mindössze 4647-en fertőződtek meg, ami 0,47 százalékos pozitivitást jelent – írta az Új Szó a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) nyilvántartása alapján.

A hivatal adataiból az is kiderül, hogy a második adag megszerzése után – függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el –, összesen 1494 pozitív esetet regisztráltak a szomszédos országban. Arról is vannak adatok, hogy a második védőoltást is felvevő 382 953 személy 0,4 százaléka fertőződött meg.

Elvileg a második adag beadása után 14 nappal alakul ki komplex védelem.

Ehhez képest a két hét eltelte után 609 beoltott fertőződött meg, ami a második adagot felvett személyek pusztán 0,16 százalékát jelenti.

Általánosságban azt sem lehet kizárni, hogy a beoltott személy röviddel a védőoltás beadása előtt fertőződött meg, vagy pedig azelőtt, hogy a szervezetében megfelelő mennyiségű ellenanyag képződött volna közölte az – tudatta az ÚVZ.

A hivatal a jó hírei mellett hangsúlyozta, hogy egyik oltóanyag sem rendelkezik olyan képességgel, amely százszázalékos ellenanyag-képződést biztosítana a beoltott személy szervezetében. Az oltás utáni ellenanyag-képződés a beoltott személy immunrendszerétől is függ. A beoltottak kis részénél nem elégséges a vakcina által kiváltott immunválasz.