Engedélyezte a kínai Sinopharm vakcináját az Egészségügyi Világszervezet

Engedélyezte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kínai Sinopharm oltóanyag vészhelyzeti használatát a 18 éven felülieknek. Ez azt jelenti, hogy az oltóanyag biztonsággal használható és hatékony.

Az intézkedést Tedrosz Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója jelentette be és kiemelte, hogy a világszervezetnek így már hat oltóanyaga van, amelyet a COVAX-programban használhat. A program az ENSZ égisze alatt elindított kezdeményezés, célja a méltányos vakcinaelosztás, vagyis hogy azoknak az országoknak a lakóit is beoltsák, amelyek nem tudnak önállóan fellépni a gyártók előtt.

A WHO döntése – írja a The New York Times – nagy győzelem a kínai diplomácia számára, amely a távol-keleti nagyhatalom vakcinájával töltheti be azt az űrt, amelyet a nyugati vakcinák hiánya okoz a fejlődő országokban.

Az Európai Unióban egyedül Magyarországon oltanak Sinopharmmal, a kínai oltóanyag még nem kapta meg az európai felügyeleti szerv, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét. Az EMA ugyan vizsgál kínai vakcinát, de az nem a Sinopharm, hanem a CoronaVac nevű.

A WHO első alkalommal hagyta jóvá olyan oltóanyag használatát, amelyet nem nyugati gyógyszercég fejlesztett ki a koronavírus ellen.

A Sinopharm-vakcinát egyébként már több százmillió embernek beadták az utóbbi hetekben Kínában és a világ más részein. A WHO jóváhagyása jelzés a nemzeti egészségügyi hatóságoknak az oltóanyag biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan, illetve ez a lépés lehetővé teszi azt is, hogy a Sinopharm-vakcina használható legyen a védőoltások méltányos elosztására létrehozott COVAX-programban is.