Harcok Izraelben: a Hamász kemény magja élre tör

A palesztin területek felszabadításáért küzdő terrorszervezet, a Hamász kampányfogásaként is betudható az Izraelben most zajló fegyveres konfliktus. A májusra kitűzött palesztin parlamenti választásokat ugyanis Mahmúd Abbász palesztin vezető két héttel ezelőtt elhalasztotta, ami kiélezte a konfliktust a Hamász és a pozícióját látványosan féltő Fatah között. A térség biztonsága szempontjából nem jó előjel, hogy a terrorszervezeten belül is a katonai szárny erősödik meg.

A Hamász katonai szárnyának parancsnoka, Mohammed Deif igazi túlélő. 25 éve szerepel Izrael halállistájának az élén, 2015 óta az Egyesült Államok is keresett terroristaként tartja nyilván. Egyetlen, harminc évvel ezelőtti fotó ismert róla, az izraeli sajtó szerint még a többségében palesztinok lakta Gázában sem ismernék fel az utcán. Eddig ötször próbálták meg levadászni, legutóbb a 2014-es gázai konfliktus során:

akkor az izraeli légierő lőtt bombákat Deif otthonára, a csapás során a palesztin parancsnok felesége és két gyermeke is életét vesztette.

A most 56 éves Deif a merényletek során súlyos sérüléseket szenvedett, egyes beszámolók szerint több végtagját is elvesztette. A jelek szerint azonban esze ágában sincs visszavonulni. Erre utal, hogy a Hamász és Izrael között most kiújult harcok mögött is ő sejlik fel, Deif ugyanis hét év hallgatás után múlt hét kedden ismét előkerült. A Hamász parancsnoka a Telegram-alkalmazáson tette közzé ultimátumát, amelyben arra szólítja fel Izraelt: súlyos következményekkel kell szembenéznie, ha nem hagy fel a kelet-jeruzsálemi Sejk Dzsarra városnegyedben a palesztin lakosság kitelepítésével. Az időzítés összefügg Izrael május 10-ei nemzeti ünnepével, a zsidó állam akkor emlékezik meg Jeruzsálem 1967-es újraegyesítéséről.

Deif üzenetével összefüggésben már a múlt héten összecsaptak palesztin tüntetők izraeli rendőrökkel, hétfőn a Hamász és az Iszlám Dzsihád terrorszervezetek is támadni kezdtek. A legutóbbi hírek szerint több mint 400 rakétát lőttek ki izraeli területekre, a támadásoknak ott eddig két civil áldozata és hetven sebesültje van.

Válaszul az izraeli fegyveres erők légi csapásokkal válaszoltak, a palesztin oldalon eddig 24 civil, közöttük több gyerek is életét vesztette.

A Globes hírportál értesülései szerint az izraeli titkosszolgálatok hetek óta a konfliktus kiújulásával számoltak. Egyrészt tudták, hogy a Hamászon belül éleződik a hatalmi harc. A katonai vonalat vezető Deif régóta fúrja a gazdasági önállóságban gondolkodó Yahya Sinwar gázai Hamász-vezetőt, a frakcióharcban előbbi erősödött meg. A parancsnoknak sikerült több frakciót is maga mellé állítania a májusra kitűzött palesztin parlamenti választásokra. Az eseményt azonban április végén, tisztázatlan ideig elhalasztották, ami újabb lökést adott a keményvonalasoknak. A Palesztin Nemzeti Hatóság területén legutóbb 15 éve tartottak választásokat, az akkor megválasztott Mahmúd Abbász, illetve az őt támogató Fatah-frakció a jelek szerint vonakodik kiadni a kezéből a hatalmat.

A Jeruzsálem-napra időzített fegyveres támadás ezért a Hamász katonai szárnyának újabb kampánylépéseként is értelmezhető, aminek a palesztinok felszabadításán dolgozó másik párt, a Fatah legyőzésében lehet fontos szerepe. A Globes cikkében emlékeztet arra, hogy a most 85 éves Mahmúd Abbász nevével fémjelzett időszak hamarosan véget ér, vagyis a két palesztin párt közötti konfliktus elkerülhetetlen.

