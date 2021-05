Átoltottság: Magyarország az unió tetején

Magyarország vezet átoltottság tekintetében az Európai Unión belül – derül ki a John Hopkins Egyetem, valamint az Our World in Data adatait feldolgozó elemzésünkből.

A John Hopkins Egyetem statisztikái szerint a teljes átoltottság tekintetében még az áprilisinál is jobbak a mutatóink:

AKKOR MÉG CSAK A 17. HELYEN VOLTUNK, MOST VISZONT MÁR A TIZEDIKEN ÁLLUNK.

A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy az Európai Unión belül – a korábban vezető Máltát is megelőzve – most már Magyarország áll a legjobban ebben a mutatóban.

A minket megelőző államok közt törpeállamok (Seychelles-szigetek, San Marino, Monaco), valamint többmilliós nagyságrendű, de Magyarországénál jóval kisebb népességgel rendelkező államok (Bahrein, Katar) is vannak.

Rajtuk kívül a közel hasonló népességgel rendelkező Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint a 19 milliós Chile, illetve az Egyesült Államok állnak előttünk a listán.

Az Our World In Data adataiból az is kiderül, hogy a 100 főre vetítve beadott oltások tekintetében is tartja Magyarország a korábban megszerzett jó helyét.





Mindemellett figyelemre méltó az is, hogy kimutatásuk szerint egy hete folyamatosan csökken a beadott oltások száma Magyarországon.





Mivel a beoltottak száma viszonylag lassan növekszik a négymilliós határ elérése óta, így gyanítható, hogy ezek többsége is második körös oltás volt. Mindez azt jelezheti előre, hogy újabb regisztrálók hiányában lassacskán már nem lesz kit beoltani Magyarországon.

Csökken a fertőzöttek és a halálozások száma Európa keleti felén

Ugyancsak az Our World in Data statisztikáiból derül ki az, hogy a fertőzöttek valamint a halálozások száma is gyors ütemben esett vissza az utóbbi napokban Kelet-Európában.





Ezzel a kontinens keleti felén lassacskán jobban visszaszorítjuk a járványt, mint Nyugaton.

Mindez az alábbi ábrán is jól látszik, a világosabb színek itt a javuló adatokra utalnak.





Az elhunytakat tekintve viszont még mindig rosszabbak az arányok Keleten, mint a nyugat-európai országok többségében, amire az alábbi ábrán a sötétebb színek utalnak.