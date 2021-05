Utazni nyűg, mondjuk is, miért

A beutazási szabályok Európában az uniós védettségi igazolvány június végére beharangozott megjelenése előtt országonként eltérnek.

Általános feltétel az utazás előtt végzett teszt. Néhány országban: Romániában, Szerbiában, Montenegróban, Bahreinben, Szlovéniában, Horvátországban, Csehországban és Törökországban bilaterális megállapodás alapján elismerik a magyar védettségi igazolványt. Íme, néhány kiragadott példa.

Egyesült Királyság: a vakcinaigazolás nem elég a beutazáshoz

A járvány miatt a magyar külügyminisztérium 2020 szeptembere óta nem javasolja a beutazást, de halaszthatatlan ügyben mégis látogatható a szigetország szigorú, térségenként eltérő követelmények betartása mellett.

Anglia és Skócia egyaránt három teszttől teszi függővé a beutazást: egyet az indulást megelőző 3 napon belül kell elvégezni, két további tesztet pedig a beutazást követő 2. és 8. napon.

Az Angliára vonatkozó pontos tesztkövetelmények itt, a Skóciára vonatkozó pontos tesztkövetelményekért pedig itt olvashatók.

Az első Covid-teszt negatív eredményét legkésőbb a brit határőrségnek be kell mutatni, de akár már a légitársaság is kérheti a beszállításkor. Érkezés előtt 48 órával az utasnak regisztrálnia kell magát. Az online regisztráció visszaigazolását – akár mobiltelefonról –a belépésnél be kell tudni mutatni, de már a légitársaság is kérheti. A valótlan adatok közlését 10 ezer fontig terjedő pénzbüntetéssel, sőt börtönbüntetéssel is szankcionálhatják.

Olaszország: oltási kötelezettség nincs, karanténkötelezettség viszont van

A Magyarországról Olaszországba beutazóknak legfeljebb 48 órával az utazás előtt PCR/antigén gyorstesztet kell végeznie. A negatív eredményt be kell mutatni. Ennek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelésnek és karanténnak veti alá magát Olaszország területén.

Beutazás előtt adatlapot kell kitöltetni, és azt beutazáskor szükséges bemutatni.

A belépéshez általános jellegű regisztrációra nincsen szükség, ugyanakkor az Olaszországba beutazók számára egy másik adatlap kinyomtatása és kitöltése is kötelező, a reptereken ennek alapján léptetik be az országba érkezőket.

Spanyolország: csak negatív teszttel

A Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazáskor valamennyi beutazónak – köztük a Magyarországról érkezőknek is – rendelkeznie kell az országba belépés időpontja előtt legfeljebb 72 órán belül elvégzett, a SARS-CoV-2-re vonatkozóan negatív eredményű fertőzésdiagnosztikai tesztet igazoló elektronikus vagy papír alapú eredeti dokumentummal. Csak a spanyol, angol, francia vagy német nyelven kiállítottak igazolást fogadják el, azaz a magyart hiteles fordító által kell spanyolra átültetni.

A spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: a PCR (RT-PCR) teszt, a TMA (Transcription-Mediated Amplification) teszt, illetve az ezekkel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt.

Az országba légi vagy vízi úton történő beutazáskor minden beutazónak szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell bemutatni.

Németország: Magyarország felől valamelyest enyhültek a beutazási szabályok

A német hatóságok Magyarországot 2021. május 9-én átminősítették rizikóterületté. Ezáltal némileg enyhültek a beutazási szabályok. Ezzel összhangban a Magyarország területéről Németország területére beutazó személynek már csak abban az esetben kötelező a beutazáskor egy 48 óránál nem régebbi negatívteszttel rendelkeznie, ha repülőn érkezik.

A német közegészségügyi intézet (RKI) négy kategóriába sorolja be a világ országait:

rizikómentes terület (nincs beutazási korlátozás, előírás);

rizikóterület (Risikogebiet) – ide tartozik Magyaország;

magas fertőzöttségű terület, ahol kiemelkedően magas a fertőzések száma (Hochinzidenzgebiet);

vírusvariáns terület, ahol jelentős mértékben elterjedtek a vírusmutációk (Virusvariantengebiet).

Rizikóterületről és magas fertőzöttségű területről alapvetően be lehet utazni, de turisztikai utazások nem lehetségesek, azaz szálláshelyeken nem engedélyezett a turisztikai célú elszállásolás.

A tesztet kiváltja az oltási igazolás, amely lehet papíralapú vagy digitálisan kiállított német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelvű dokumentum. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével.

A kínai Sinopharmmal vagy az orosz Szputnyik V-vel beoltott magyar állampolgár csak negatív teszttel utazhat Németországba.

Ausztria: kötelező tesztelés

Néhány kivételtől eltekintve a beutazást negatív teszthez kötik.

Márciustól a beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy az azt megelőző 48 órában készült negatív antigén tesztről szóló orvosi igazolás (vagy német vagy angol nyelvű teszteredmény). Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, úgy ezt 24 órán belül pótolni kell. A belépés után minden személynek (magyar állampolgároknak is) kötelezően 10 napos karanténba kell vonulnia, amelyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el.

Február 10-től a munkavállalás, a tanulmányok folytatása vagy családlátogatási célból ingázók esetében is bevezették a kötelező Covid-tesztelést, valamint az előzetes regisztrációt.

Ausztriában egyébként szintén nem kapnak védettségi igazolást a Sinopharmmal vagy a Szputnyik V-vel beoltott személyek.

Franciaország: karanténkötelezettség nincs

Franciaország csak a 72 órás negatív teszthez köti a beutazást. A védettségi igazolást nem fogadják el.

Ugyanakkor belépés után karanténkötelezettség nincs.

Görögország: védettségi igazolvánnyal látogatható

Görögországban negatív teszttel vagy oltási igazolvánnyal utazhatnak a magyar állampolgárok abban az esetben, ha a második oltás beadása után eltelt 14 nap. Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell: a beoltott személy teljes nevét, az alkalmazott vakcina típusát, a beadott adagok számát és dátumát.

Görögország a következő oltóanyagokat fogadja el: Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleja (Szputnyik V), Cansino Biologics, Sinopharm.

Ciprus: Magyarország a vörös kategóriában

Ciprus Magyarországot a vörös kategóriába sorolja, ezért egyelőre negatív teszthez köti a beutazást.

Az aktuális beutazási feltételek országonként a Külügyminisztérium konzuli tájékoztatásában naprakészen olvashatók.

(Borítókép: Utasok a párizsi reptéren 2021. április 27-én. Fotó: Nathan Laine / Bloomberg / Getty Images)