Finoman szólva sem nyűgözte le a brit királyi családot Harry herceg legújabb interjúja, amelyet Oprah Winfrey-nek adott az Apple TV+-on tegnap.

A The Me You Can’t See címmel készített dokumentumfilmben a herceg többek közt alkohol- és drogfüggőségéről is vallott. De nemcsak magáról, hanem az egész családról sem mondott túl jó dolgokat a filmben.

Állítása szerint édesanyja, Diana hercegné halála után a család elhanyagolta őt.

Apjáról, Károly hercegről egyenesen azt mondta, hogy „hagyta őt szenvedni” a tragédia után.

A herceg megismételte azt az állítást is, hogy a család semmit nem tett annak érdekében sem, hogy Meghan hercegné mentális állapotán javítsanak, annak ellenére, hogy őt már az öngyilkosság foglalkoztatta azelőtt, hogy elhagyták volna a királyi családot.

Azt hittem, hogy a családom segíteni fog, de minden kérdést, kérést és figyelmeztetést figyelmen kívül hagytak

– húzta alá.

Emellett Harry herceg azt is állította, hogy a királyi család és a brit média a korábbi Oprah-interjú előtt lejáratókampányt indított ellene és Meghan hercegné ellen azért, hogy elhiteltelenítse őket.

Ezeket a nyilatkozatokat a királyi család érthető módon nem nézte jó szemmel. Egy bennfentes szerint Erzsébet királynő finoman szólva sem örült nekik.

A királynőt nem nyűgözte le Harry herceg új interjúja, ártalmasnak találta azt. Ez az interjú határozottan nem segített abban, hogy begyógyítsák a sebeket

– mondta a US Weeklynek egy anonim forrás.

Egy másik, a királyi családhoz közel álló forrás pedig azt mondta, hogy Harry herceg újabb interjúja után „egy cérnaszálon függ”, hogy végleg szakítson vele a család. Állítása szerint a családban senki sem érti, hogy a herceg pontosan mit is akar elérni ezekkel a nyilatkozatokkal.