Háromszor többen halhattak meg koronavírusban, mint eddig hittük

Súlyos károkat okozott a koronavírus az elmúlt több mint egy évben: a Johns Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint 167 633 983 ember fertőződött meg eddig a járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3 481 490.

Már ez is elképesztő, ám az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jóval többen, nagyjából nyolcmillióan haltak meg a pandémia következtében, a The Economist pedig még ennél is megrázóbb adatokkal szolgál: 10 millióan haltak meg koronavírusban – írja az medicalexpress.com.

Az Egyesült Államokban például 590 ezer halálesetet tartanak számon hivatalosan, ám a The Economist szerint az áldozatok száma ennél 40 ezerrel is magasabb lehet.

Ezek az új számok megmutatják, mennyire súlyos a helyzet a különböző populációkban, egyúttal ösztönzőleg kell hatniuk az emberekre, hogy beoltsák magukat. Megfigyelési struktúrát kell kiépíteni világszerte, és rengeteget kell tanulni a mostani járványból, hogy hasonló ne forduljon elő még egyszer, meg tudjuk előzni, vagy legalább gyorsabb és könnyebb legyen a lefolyása

– mondta Neil Maniar, a Northeastern Egyetem közegészségügyi programjának igazgatója.

A The Economist 121 változó segítségével modellezte a koronavírus lefolyását, és ebbe belevette a többlethalálozást is, amiből kiderül, hogy a pandémia rosszabbul érintette a szegényebb réteget, mint sokan gondolták.

A becslések szerint 6,6 millió ember vesztette életét a koronavírusban, akikről semmilyen adat nincs, vagyis a hivatalos, 3,4 milliós adattal együtt az 10 millió áldozatot jelent. Az elsöprő többségük olyan országokból származik, ahol nincsenek megbízható információk a járvánnyal kapcsolatban. A The Economist szerint Egyiptomban a hivatalos adatok 13-szorosa lehet a valós, a szub-szaharai Afrikában pedig 14-szerese.