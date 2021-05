A múlt már a múlté, nem állítanak fel bizottságot a Capitolium ostromának kivizsgálására

Elutasították a szenátusban a republikánusok annak a kétpárti bizottság felállításának az ötletét, amely a Capitolium január 6-i, Donald Trump volt elnök hívei általi ostromát vette volna górcső alá.

A demokraták célja az volt, hogy a kivizsgálják a törvényhozás elleni támadáshoz vezető eseményeket, illetve magát, a több életet követelő zavargás napját.

Míg a kezdeményezés a kongresszus demokraták dominálta alsóházában, az egyenlő megosztású, 100 fős képviselőházban könnyedén átment, a szenátusban 6 szavazat híján elbukott. Bár négy republikánus a demokratákkal szavazott, a javaslat elfogadásához az úgynevezett obstrukciós szabály miatt 60 támogató igenre lett volna szükség.

A Wall Street Journal rámutat, vezető republikánusok, köztük Mitch McConnell szenátusi frakcióvezető és maga Trump is óva intett a javaslat elfogadásától.

Trump másfél hete közleményben hívta fel a republikánus vezetők figyelmét, hogy „nem szabad jóváhagyniuk a demokraták csapdáját”. Úgy fogalmazott:

a republikánusoknak sokkal keményebbé és okosabbá kell válniuk, és meg kell akadályozniuk a radikális baloldalt, hogy kihasználják őket.

Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője a szavazást követően úgy nyilatkozott:

Mindannyian tudjuk mi történik. A szenátusi republikánusok „a Nagy Hazugság" (ellopták az elnökválasztást Trumptól – szerk.) védelmére keltek, mert attól tartanak, bármi, ami Donald Trumpot felzaklatja, fájni fog nekik politikailag.

A testület, amely öt republikánusból és öt demokratából állt volna, idézési jogkörrel is bírt volna, így akár Trumpot is behívhatta volna meghallgatásra. Emellett december 31-ig jelentést kellett volna összeállítania, amely nemcsak a január 6-i zavargások elemzéséről szólt volna, hanem ajánlásokat is tartalmazott volna hasonló jövőbeli események megelőzésére.

McConnell a maga részéről azzal indokolta azt, hogy szükségtelen a vizsgálóbizottság felállítása, mert lényegében ugyanazt a munkát végezte volna, amit más bizottságok.

A Reuters megjegyzi, hogy a republikánusokat inkább az izgatta, hogy a Trumpnak az elnökválasztásról szóló hamis állításaira („a Nagy Hazugság") és az erőszakos cselekményekre összpontosító bizottsági munka bőven elhúzódna a jövő évi időközi kongresszusi választásokig, amikor is a republikánusok a képviselőházi többségért indulnak harcba. Lévén, hogy a párt részben a volt elnök személye köré építi kampányát, ugyanis a volt elnök támogatása garantált szavazatokat hozhat az adott jelölteknek, a januári események emlegetése ártana a republikánusok választási esélyének.