Joe Biden kormánya felfüggesztette az olaj- és gázkutatási engedélyeket az alaszkai Északi-sarkvidéki Nemzeti Vadrezervátumban. Ezzel gyakorlatilag felülbírálta elődje, Donald Trump döntését, aki hivatala utolsó napjaiban jóváhagyta a fosszilis tüzelőanyagok és ásványkincsek feltárását a természetvédelmi területen.

A rezervátum 19 millió holdnyi, 78 ezer négyzetkilométeres területét Amerika utolsó nagy vadonjaként jellemzik. Számos fontos fajnak, köztük jegesmedvéknek, rénszarvasoknak és farkasoknak ad otthont.

Az olajban gazdag térség ezeknek a fajoknak kritikusan fontos, az őslakó gwich'in nép pedig egyenesen szentnek tartja – írja a BBC.

A felfüggesztési rendeletet Deb Haaland írta alá. A belügyminiszter az első őslakos kormánytag a Fehér Házban. Utasítása – jelentette a USA Today – egyenes folytatása a Joe Biden elnök hivatalba lépésének első napján elrendelt, az olaj- és gázbérleti tevékenységekre vonatkozó ideiglenes moratóriumnak. A január 20-i határozat azt sugallta, hogy környezetvédelmi szempontból felülvizsgálatra szorul a Trump-kormányzat javaslatára 2017-ben elfogadott törvény.

A felülvizsgálat után a belügy „hibákat állapított meg a bérleti szerződéseket alátámasztó határozat alapjául szolgáló jegyzőkönyvben, beleértve az alternatívák elemzésének hiányát”, amit a nemzeti környezetvédelmi törvény ír elő.

„Ma átkozottul jó nap volt a jegesmedvék és a rénszarvasok számára. Átkozottul jó nap” – így reagált a döntésre Eric Feigl-Ding egészségügyi közgazdász.

