A külügy nem tud Putyin látogatásáról

Egyelőre úgy tűnik, Vlagyimir Putyin mégsem látogat el Magyarországra. Az orosz elnök, valamint Matteo Salvini olasz politikus a most zajló budapesti cselgáncs-világbajnokságra kapott meghívást a Nemzetközi Dzsúdószövetség elnökétől, Marius Vizer román üzletembertől. Erről először a Magyar Nemzet számolt be, az értesülést pedig megalapozza, hogy Putyin a sportág nagy rajongója: maga is versenyszerűen cselgáncsozott, 2017-ben el is látogatott a budapesti világbajnokságra.

Az Index ezért az orosz elnök ügyében a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz fordult, a szaktárca azonban nem erősítette meg a látogatás tényét. Mint fogalmaztak:

Nem tudunk ilyen látogatásról.

Azt már az orosz Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette, hogy érkezett meghívás a budapesti játékokra, a látogatást azonban ő sem erősítette meg. A hivatalos delegációk fogadásáért felelős KKM reakciója alapján Moszkvában erről továbbra sem érkezett válasz.

Pedig egy időben Putyin elég gyakran járt Magyarországra, a legutóbbi, 2019-es vizit óta azonban már két év eltelt. Ennek ellenére a magyar és az orosz fél között aktívak a kétoldalú kapcsolatok, Orbán Viktor miniszterelnöknek és Putyinnak bőven lenne miről egyeztetnie. Ilyen például a problémás Paks 2 beruházás ügye, amelyről a napokban Szijjártó Péter tárgyalt Moszkvában. A külügyminiszter akkor bejelentette, hogy szeptemberben az atomerőmű építése a második fázisba léphet. Eredetileg az első reaktorblokk termelése 2026-ban indult volna, az ehhez igazított hitelszerződést azonban nemrég 2031-re módosították a felek.

Putyin látogatása azért is izgalmas diplomáciai dobás lenne, mert az orosz elnök a jövő héten, június 16-án először találkozik személyesen Joe Biden amerikai elnökkel.

A két nagyhatalom kapcsolata messze nem kiegyensúlyozott. Washington és a NATO is úgy véli, hogy Oroszország és Kína fenyegeti a leginkább a nyugati világ biztonságát, a két keleti ország közötti kapcsolat ráadásul egyre szorosabbá válik. Ha a Biden-találkozó előtt Putyin Orbán Viktor kormányfővel egyeztetne, Magyarország biztosíthatná helyét a nagyhatalmi találkozó napirendjében.

