AZ EB elnöke szerint a melegellenes magyar törvény elrejti a különbségeket a gyermekek elől

Mint az Index beszámolt a testület bejelentése nyomán, az Európai Bizottság vizsgálja a melegellenes magyar törvényt. A kérdés, hogy az uniós joggal összhangban van-e a jogszabály. Amennyiben a tagállam nem fogadja meg a testület módosító javaslatait, kötelezettségszegési eljárást is indíthat.

A hivatalos nevén „A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot” kedden megszavazta az Országgyűlés.

Bár a törvénnyel kapcsolatban az EB képviselői meglehetősen szűkszavúan fogalmaztak, nemrég a testület elnöke is megszólalt a témában.

Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.