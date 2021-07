Több száz hackertámadást kaptak az amerikaiak, Joe Biden vizsgálódik

Biden Michigan államban tett látogatása alkalmával kijelentette: egyelőre nem biztosak abban, ki állhat a történtek mögött. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy nem az orosz kormány volt a felelős, de még nem vagyunk biztosak ebben – fogalmazott az amerikai elnök. Biden közölte, hogy utasítást adott a hírszerzési ügynökségeknek vizsgálat lefolytatására. Hangsúlyozta:

az Egyesült Államok reagálni fog, amennyiben kiderülne, hogy Oroszországot terheli a felelősség a kibertámadásért.

Biden és Vlagyimir Putyin orosz államfő június 16-i genfi csúcstalálkozóján az amerikai elnök felszólította hivatali partnerét, hogy lépjen fel az oroszországi székhelyű hackerekkel szemben és figyelmeztette annak következményeire, ha az ilyen jellegű támadások folytatódnának. Az utóbbi időben több, zsarolóvírussal elkövetett támadás is történt amerikai vállalatokkal szemben.

A Huntress Labs kiberbiztonsági vállalat az Oroszországhoz köthető REvil bűnözői csoportot hibáztatta a pénteken történt nagyszabású kibertámadásért, amellyel a hackerek manipulálták a Kaseya számítástechnikai vállalat egyik széles körben használt, VSA nevű szoftverét „megsemmisítő csapást mérve az ellátási láncra”. A múlt hónapban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ugyanezt a csoportot tette felelőssé a JBS húsipari vállalat ellen elkövetett kibertámadásért.

SZAKÉRTŐK SZERINT A TÁMADÁS VILÁGSZERTE AKÁR TÖBB, MINT 1000 CÉGET IS ÉRINTHETETT.

A kibertámadás nyomán szombaton ideiglenesen be kellett zárnia Svédország egyik legnagyobb üzletláncának, a Coopnak is. Az intézkedés mintegy 800 üzletet érintett a skandináv országban. A cég tájékoztatása szerint kibertámadás érte egyik alvállalkozóját, ami miatt a digitális pénztárak nem működtek. Hasonló gondokat jelentett az SJ állami vasúttársaság is. A Visma szoftvercég svéd leányvállalata szerint a problémák a Kaseya ellen elkövetett kibertámadással állnak összefüggésben.

Egyes kiberbiztonsági szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a támadást az amerikai függetlenség napja (július 4.) hosszúhétvégéje előtt követték el lehetővé téve ezzel a zsarolóvírus gyors terjedését miközben a munkavállalók szabadságukat töltik.